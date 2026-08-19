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O Noso Deporte | Piragüismo

Irene Lata empieza el Mundial Universitario

La palista del Ría de Betanzos competirá en K2-500 y K4-500

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/08/2026 05:00
Irene Lata
Irene Lata
Club Ría de Betanzos
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Irene Lata, palista del Club Ría de Betanzos, se ha desplazado hasta la localidad húngara de Szeged para disputar el Campeonato del Mundo Universitario, que se está disputando desde entre el martes 18 y el jueves 20.

El C4 júnior del Ría de Betanzos campeón de España en 500 y 1.000 metros

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Irene participará en dos modalidades grupales. En el K2-500 lo hará junto a María Paraja. Su primer heat será este miércoles a las 11.20 horas, con la semifinal poco después, a las 15.20 horas. En caso de que logren el pase a la gran final, la disputarán el jueves a partir de las 11.35 horas.

Ambas palistas formarán parte también de la embarcación del K4-500 junto a Uxía Rodríguez y Carla Corral. Las cuatro contendientes españolas disputarán directamente la gran final de la modalidad el jueves a partir de las 10.25 horas.

El Club Ría de Betanzos, al que pertenece Irene Lata, le ha querido mandar a la palista un mensaje de ánimo y apoyo a través de sus redes sociales antes de la competición: “Dende casa desexámoste moita sorte. A por todas!”

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