Irene Lata empieza el Mundial Universitario

Irene Lata Club Ría de Betanzos

Irene Lata, palista del Club Ría de Betanzos, se ha desplazado hasta la localidad húngara de Szeged para disputar el Campeonato del Mundo Universitario, que se está disputando desde entre el martes 18 y el jueves 20.

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Irene participará en dos modalidades grupales. En el K2-500 lo hará junto a María Paraja. Su primer heat será este miércoles a las 11.20 horas, con la semifinal poco después, a las 15.20 horas. En caso de que logren el pase a la gran final, la disputarán el jueves a partir de las 11.35 horas.

Ambas palistas formarán parte también de la embarcación del K4-500 junto a Uxía Rodríguez y Carla Corral. Las cuatro contendientes españolas disputarán directamente la gran final de la modalidad el jueves a partir de las 10.25 horas.

El Club Ría de Betanzos, al que pertenece Irene Lata, le ha querido mandar a la palista un mensaje de ánimo y apoyo a través de sus redes sociales antes de la competición: “Dende casa desexámoste moita sorte. A por todas!”