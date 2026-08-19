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O Noso Deporte | Bádminton

Dúo coruñés para reforzar a España en el Europeo sub-19

Las jugadoras del Club del Mar Sara del Castillo e Inés Poncela disputan la competición por equipos y la individual

María Varela
María Varela
19/08/2026 16:24
Sara del Castillo e Inés Poncela, en el Campeonato de Europa sub-19
Sara del Castillo e Inés Poncela, en el Campeonato de Europa sub-19
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Las coruñesas Sara del Castillo e Inés Poncela se encuentran en Tatabanya (Hungría) disputando con la selección española el Campeonato de Europa sub-19 de bádminton, en el que ya debutaron con victoria en la competición por equipos. En los próximos días tomarán parte también en la individual y dobles en el caso de la primera y en el dobles en el de la segunda.

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Las jugadoras del Club del Mar participaron en las dos victorias conseguidas por España en los dos primeros días de competición. En la inaugural, Del Castillo ganó su partido individual para contribuir a la victoria por 2-0 sobre Islandia. Ayer, en un nuevo triunfo del combinado nacional por 2-0, esta vez frente a la anfitriona Hungría, repitió al imponerse en su encuentro en solitario, pero también venció en el dobles que comparte con Poncela, su compañera de equipo y de entrenamientos.

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Con las dos victorias, la selección española se jugará hoy el liderato del grupo contra Dinamarca, con las dos coruñesas como bazas hacia las medallas, que se decidirán en los cruces. Cuando termine la competición por equipos, Sara del Castillo disputará el cuadro individual y, junto a Inés Poncela, líderes de toda una generación local y nacional, formarán un tándem herculino para el dobles. 

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