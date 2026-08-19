Bolboretas se cuelga la plata en el Campeonato de España de barco dragón

El equipo Bolboretas, a la izquierda, en el podio del Campeonato de España Cedida

Nuevo éxito coruñés en el Campeonato de España de barco dragón con la plata lograda por las Bolboretas, el equipo formado por mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Las coruñesas fueron segundas en la final de la categoría Open PD3 500 metros en la cita disputada en la localidad asturiana de Trasona. Primero fue el Ciudad de Lugo y Marina Valencia completó el podio con el bronce.

Dragon boat o marcha nórdica, el deporte como aliado extra contra el cáncer de mama Más información

El barco de Bolboretas estuvo formado por Adriana Romar, Noa Varela, María del Carmen García, María Elena Rodríguez, María Rosa Seco, María Isabel Guzmán, Ana María García, Montserrat Vázquez, María del Carmen Sánchez, Marta Alcalá, Loreto Pérez, Verónica Moure, Sonia Barreiro y Sofía Souto.