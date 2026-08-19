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O Noso Deporte | Piragüismo

Bolboretas se cuelga la plata en el Campeonato de España de barco dragón

El barco está formado por mujeres que padecen cáncer de mama o que ya lo han superado

María Varela
María Varela
19/08/2026 19:10
El equipo Bolboretas, en el podio del Campeonato de España
El equipo Bolboretas, a la izquierda, en el podio del Campeonato de España
Cedida
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Nuevo éxito coruñés en el Campeonato de España de barco dragón con la plata lograda por las Bolboretas, el equipo formado por mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Las coruñesas fueron segundas en la final de la categoría Open PD3 500 metros en la cita disputada en la localidad asturiana de Trasona. Primero fue el Ciudad de Lugo y Marina Valencia completó el podio con el bronce.

Las embarcaciones de Dragon Boat del equipo de las Bolboretas

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El barco de Bolboretas estuvo formado por Adriana Romar, Noa Varela, María del Carmen García, María Elena Rodríguez, María Rosa Seco, María Isabel Guzmán, Ana María García, Montserrat Vázquez, María del Carmen Sánchez, Marta Alcalá, Loreto Pérez, Verónica Moure, Sonia Barreiro y Sofía Souto.

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