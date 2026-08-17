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O Noso Deporte | Natación

Cinco medallas para el Club del Mar en Sanxenxo

La playa de Areas acogió el Campeonato Gallego de Aguas Abiertas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/08/2026 16:23
La delegación del Club del Mar en Sanxenxo
La delegación del Club del Mar en Sanxenxo
Club del Mar de San Amaro
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Una delegación del Club del Mar de San Amaro se desplazó el pasado fin de semana hasta la playa de Areas, en Sanxenxo, para disputar el campeonato gallego de natación en aguas abiertas, que además computó como primera etapa del circuito gallego DOP Arzúa-Ulloa de la modalidad.

Guille Simón, con sus cuatro medallas del Campeonato de España

La doble cara de Guille Simón

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El club herculino regresó de las Rías Baixas con hasta cinco medallas en distintas categorías: oro para María del Mar Terceiro en +60 y para Ana Veiga en +25; plata para Nicolás Pérez en +20 y José Manuel García en +55; y medalla  de bronce para Jaime Arias en +40.

Los vencedores generales de esta primera etapa del circuito en la distancia de 5.000 metros fueron Alba Ortiz de Guinea, del CN Ponteareas, y Xoel Cubeiro, del CN Liceo. En la competición por equipos se impuso el CN Ponteareas por delante del resto de participantes.

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