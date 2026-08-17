Cinco medallas para el Club del Mar en Sanxenxo

La delegación del Club del Mar en Sanxenxo Club del Mar de San Amaro

Una delegación del Club del Mar de San Amaro se desplazó el pasado fin de semana hasta la playa de Areas, en Sanxenxo, para disputar el campeonato gallego de natación en aguas abiertas, que además computó como primera etapa del circuito gallego DOP Arzúa-Ulloa de la modalidad.

La doble cara de Guille Simón Más información

El club herculino regresó de las Rías Baixas con hasta cinco medallas en distintas categorías: oro para María del Mar Terceiro en +60 y para Ana Veiga en +25; plata para Nicolás Pérez en +20 y José Manuel García en +55; y medalla de bronce para Jaime Arias en +40.

Los vencedores generales de esta primera etapa del circuito en la distancia de 5.000 metros fueron Alba Ortiz de Guinea, del CN Ponteareas, y Xoel Cubeiro, del CN Liceo. En la competición por equipos se impuso el CN Ponteareas por delante del resto de participantes.