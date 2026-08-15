Salgado-Perillo buscará ser campeón en Asturias

El equipo femenino logró su quinta victoria y el masculino rozó el doblete al ser segundo German Barreiros / Carlota Blanco

La Liga Galega de Traiñeiras continúa su curso, pero a la femenina le quedan tan solo dos fechas. De hecho, en la de este sábado en Asturias, la embarcación de Salgado-Perillo podría sellar el título de la categoría.

Las oleirenses parten con doce puntos de ventaja sobre Chapela con tan solo un máximo de 16 por conseguir. Perillo quiere redondear con el alirón una temporada que, hasta el momento, está siendo perfecta, ya que ha conseguido ganar todas las pruebas.

La embarcación masculina (Liga B) compite también este sábado, aunque en las aguas de Boiro.