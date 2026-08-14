Catro campións do mundo de rallies presentan este sábado o 2º Rallyshow Deputación da Coruña nas Pontes
Estarán presentes Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg e Luis Moya
A Deputación da Coruña presentará o a segunda edición do Rallyshow Deputación da Coruña este sábado 15 de agosto, ás 12.30 horas, no Circuíto das Pontes.
Na presentación aos medios participarán os catro campións do mundo convidados nesta edición, Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg e Luis Moya, xunto con José Murado, organizador do Rallyshow, e o presidente da Deputación e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso.
Previamente, a partir das 11.00 horas, Blomqvist, Biasion, Solberg e Moya realizarán diversas voltas de recoñecemento para verificar as condicións do percorrido antes da competición.
O 2º Rallyshow Deputación da Coruña disputarase o domingo 16 de agosto no Circuíto das Pontes, cun amplo programa de competición e exhibicións que reunirá pilotos e vehículos de diferentes disciplinas do automobilismo.