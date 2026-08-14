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Diario de Ferrol

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Polideportivo

Catro campións do mundo de rallies presentan este sábado o 2º Rallyshow Deputación da Coruña nas Pontes

Estarán presentes Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg e Luis Moya

Sergio Baltar
14/08/2026 15:22
Rallyshow 2025
Rallyshow 2025
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A Deputación da Coruña presentará o a segunda edición do Rallyshow Deputación da Coruña este sábado 15 de agosto, ás 12.30 horas, no Circuíto das Pontes.

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Na presentación aos medios participarán os catro campións do mundo convidados nesta edición, Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg e Luis Moya, xunto con José Murado, organizador do Rallyshow, e o presidente da Deputación e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso.

Previamente, a partir das 11.00 horas, Blomqvist, Biasion, Solberg e Moya realizarán diversas voltas de recoñecemento para verificar as condicións do percorrido antes da competición.

O 2º Rallyshow Deputación da Coruña disputarase o domingo 16 de agosto no Circuíto das Pontes, cun amplo programa de competición e exhibicións que reunirá pilotos e vehículos de diferentes disciplinas do automobilismo.

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