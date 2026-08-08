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O Noso Deporte | Traineras

Seis de seis para Perillo: gana en Rianxo y mantiene el pleno de triunfos en la Liga femenina

La embarcación oleirense se impuso a Chapela para ampliar su renta en el liderato a nueve puntos 

María Varela
María Varela
08/08/2026 20:21
El equipo femenino logró su quinta victoria y el masculino rozó el doblete al ser segundo
El equipo femenino de Salgado-Perillo
German Barreiros /
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Seis banderas, seis victorias. La marcha de Salgado-Perillo en la Liga Gallega femenina no tiene freno. La embarcación oleirense amplió su racha al ganar este sábado en Rianxo en la sexta cita del calendario, al que ya solo le quedan tres pruebas, la próxima, este domingo en Moaña.

Después de su arranque perfecto de la temporada, a nadie le pilla de imprevisto ya la superioridad de las coruñesas. Esta vez, sin embargo, fueron ellas las que se vieron sorprendidas. Primero, por el buen tiempo de Cabo de Cruz en la primera manga, que marcó la referencia. Y segundo, porque Amegrove viró justo a la par que ellas.

Pero una de las rivales se fue al agua, obligando al equipo a esperar por ella, por lo que acabó última de la serie, quinta de la general, mientras que las coruñesas, que miraban de reojo a Chapela, a mitad de recorrido a tres segundos, aumentaban su ritmo para ganar ya con once de ventaja sobre Chapela y catorce con respecto a Cabo de Cruz.

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En la clasificación general, Perillo sigue ampliando su renta, que ya es de nueve puntos sobre Chapela (48 por 39). Tercera es Tirán, con 34. La competición vuelve hoy, esta vez a Moaña, donde las oleirenses buscarán el séptimo triunfo del curso para afrontar el último fin de semana (Castropol el sábado 15 y Cabo de Cruz el 16) si bien aún no con el título ya decantado, sí completamente encarrilado.

Salgado-Perillo, además, rozó un nuevo doblete porque la embarcación masculina, que compite en la Liga B, fue segunda en Rianxo, cediendo ante Puebla por solo cuatro segundos. Los oleirenses son también segundos en la clasificación general, por detrás de Rianxo, al que recortó un punto para situarse a cinco. 

Los dos primeros, a priori, tienen opciones de ascenso, aunque estarían a expensas de las traineras gallegas que compiten en la ACT, porque si descienden (y ahora mismo ocupan las dos últimas plazas), no podrá subir nadie de categoría.

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