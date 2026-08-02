¿Y si A Coruña fuese sede de los Juegos Olímpicos?

Yeila Saavedra, en la redacción de DXT Campeón, enseña sus diseños Quintana

La vida y la historia, a gran y pequeña escala, avanzan gracias a quienes se atreven a hacerse una pregunta incómoda: “¿Y si...?”: ¿Y si el ser humano pudiese llegar a la luna? ¿Y si el hombre pudiera volar? ¿Y si una red pudiera conectar el mundo? ¿Y si se pudieran nadar los cien metros en menos de un minuto? ¿Y si el Dépor pudiera ganar la Liga? ¿Y si A Coruña organizase unos Juegos Olímpicos? Esa fue precisamente la que se hizo Yeila Saavedra y fue el punto de partida que le sirvió para desarrollar su Trabajo de Fin de Estudios de la Escuela de Arte Superior Pablo Picasso. Durante los últimos cinco meses, la diseñadora gráfica se ha dedicado a dar forma a la identidad visual de unos imaginarios Juegos en la ciudad. Un proyecto que traslada el espíritu de Los Ángeles a A Coruña 2028 y en el que la Torre de Hércules, y en concreto las líneas de la lente del faro milenario, son la figura principal que alumbra todos los diseños, desde el logo hasta la tipografía pasando por el programa de competición hasta las entradas y los pictogramas. La luz de los Juegos.

“Yo de pequeña hacía gimnasia rítmica y aunque era un poco mala, siempre tuve esa conexión con el deporte a nivel amateur y siempre me gustó moverme”, explica Saavedra sobre cómo fue surgiendo la idea. ¿Qué deportista no se ha imaginado alguna vez participando en unos Juegos, incluso ganando, escuchando el himno en lo alto del podio? Es la magia del espíritu olímpico que además es válido para muchas otras facetas y ámbitos. No hace falta ni siquiera ser deportista para soñar con la cita universal de cada cuatro años. Entrenadores, árbitros, voluntarios, público, periodistas... Y también para los diseñadores gráficos. “Los Juegos son una referencia en este campo. Siempre sientan precedentes con sus identidades visuales, como para mí fueron los de México 1968 y los de Múnich 1972 en ese sentido”, valora la alumna ya licenciada.

Tickets de los Juegos Olímpicos A Coruña 2028 Cedida

Es como la unión de dos de sus pasiones. “Soy bastante fan. A nivel deportivo, desde los de Río de Janeiro 2016 no me los pierdo. Sobre todo el atletismo. Son muy inspiradores por su deportividad. Pero aparte me flipa cómo hay ese afán por diseñar productos honestos y acordes a esa universalidad”, continúa. Y el tercer amor es A Coruña. “Es una ciudad que me acogió, que tiene un encanto increíble, que es especial. Y aunque es pequeña, disfruté imaginando ese futuro como sede olímpica porque además desde pequeña siempre me gustó ir a Riazor a ver el Dépor. Creo que A Coruña es una ciudad que vive mucho el deporte, con el Leyma, el Liceo... Hay mucha efervescencia y hacer esto fue como mi pequeño homenaje”, indica Saavedra.

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Fue un ejercicio imaginativo y especulativo. Pero de mucho trabajo. “Para empezar, recuperé todo ese imaginario que hay alrededor de los Juegos Olímpicos, haciendo una lista de lo que había que diseñar”, recuerda. “Y después era pensar cómo hacerlo bonito y crear toda esa identidad visual”, continúa. El mayor reto, aunque a la vez lo que más le interesaba, era el diseño de la tipografía. “La tutora del trabajo fue Rebeca Ces, que fue la profesora con la que tuvimos esa asignatura y fue la que me hizo apasionarme por ella”, apunta. “Lo más difícil fue encontrar el concepto clave que me permitiese hilar tipografía, pictogramas e identidad visual, que todo fuese un conjunto y que pudiese ser escalable”, añade.

De faro a antorcha olímpica

“Tuve varias crisis”, se ríe, antes de encontrar ese elemento que lo unificase todo, que representase a la ciudad pero que a la vez fuese universal. Y se le encendió la bombilla. Nunca mejor dicho. “Pensando en los cinco aros y los cinco círculos, vi la foto de la lente del faro de la Torre de Hércules y pensé: ‘Después de tantos bocetos (lo había intentado con las líneas diagonales de la propia Torre e incluso con las farolas del paseo), ¿cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Tiene todo el sentido!’”, dice y explica este significado: “Es la luz que ilumina el camino. Es un símbolo milenario ya que A Coruña se veía en el mar gracias a ella y los marineros llegaban a tierra guiándose por su luz. Y eso lo ligué también a la luz olímpica que traspasa diferentes países y continentes hasta encenderse aquí en el pebetero”. Y a partir de ahí ya fue todo un poco más rodado. “Tenía que ser la Torre por lo que supone su figura, Patrimonio de la Humanidad y un símbolo aquí y fuera, pero el elemento de la luz fue el diferencial”, reconoce.

"Pensando en los cinco aros y los cinco círculos, vi la foto de la lente del faro de la Torre de Hércules y pensé: '¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Tiene todo el sentido!'" Yeila Saavedra, alumna de la Escuela Pablo Picasso

Por otro lado, estaba obligada a seguir unas normas impuestas por el Comité Olímpico Internacional. “El manual es muy extenso y hay ciertos códigos que hay que respetar en todo momento”, comenta y enumera: “Todos los Juegos tienen que tener un emblema, la marca textual y los aros olímpicos”. En este caso, el emblema son cuatro círculos concéntricos y la marca textual, A Coruña 2028. Y como gran detalle: cuando el logo se pone en vertical, las letras forman el cuerpo de la Torre de Hércules, con el emblema arriba como faro y los aros olímpicos abajo, bien como base a raíz de la que se construye todo o bien como un guiño al gigante Xerión cuya cabeza, según la leyenda, está enterrada debajo de la Torre. Unos aros, con un código pantone específico asociado que no se puede cambiar según estas mismas normas que velan por la universalidad del concepto olímpico, cuyos colores le sirvieron también de inspiración para su diseño: “El azul es el mar; el amarillo esa luz tan especial que tiene esta ciudad; el rojo la pasión de los deportistas; y el verde que lo engloba todo”.

Logo, tipografía, pictogramas y programa olímpico de Coruña 2028 Cedida

Con un tiempo limitado a cinco meses y un equipo de trabajo en el que, al tratarse de un trabajo académico, figuraba ella sola, no pudo abarcar todo el extenso universo de soportes que hay en unos Juegos Olímpicos, desde las vallas y los conos que delimitan las zonas de competición a los pósters, arcos de meta, podios, lonas y un sinfín de elementos. “Había tantas cosas que hacer que me abrumé un poco y lo hablé con la tutora, que me dijo que hiciera un par de soportes, algunos pequeños, otros grandes, y que lo importante era crear ese boceto de identidad visual y un sistema de trabajo que después se pudiera extrapolar a distintos aplicaciones y a todo lo que se necesitase”, aclara Saavedra.

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“Ya solo la tipografía me llevó cuatro meses. Que un profesional ya diría que es poco tiempo. Y por eso solo hice las mayúsculas”, valora sobre el proceso. Todo fue naciendo de esas líneas de la lente, presentes en todos los diseños. “Después fue difícil elegir qué elementos diseñaba, pero me decidí por los pictogramas, el programa, carteles para los arcados de Riazor y los tickets de entrada para las competiciones”. Estos últimos son quizás los más pequeños, pero casi sus favoritos. “Pensar que una persona de cualquier país del mundo se pudiera quedar con uno de ellos en casa como souvenir me haría muchísima ilusión. Además es que son muy riquiños”, se ríe.

Referencias

Los Juegos marcan tendencia cada cuatro años. También a nivel diseño. “Para mí la identidad de Múnich 1972 es una referencia, tan limpia, que creo que se refleja en mi trabajo”, dice, “pero también me fijé mucho en la de México 1968, que me parece muy moderna para su época”. En general, cree que se puede ir viendo la evolución a través de cada cita olímpica. “La de Montreal era como más sintética, la de Londres con letras muy cortadas... Creo que además todas son muy de su tiempo, como la de Río, que se refleja claramente qué se llevaba en ese época”, analiza. Incluso se podía adivinar el continente al que pertenece. “Es lo más complicado. Referenciar al país, pero seguir teniendo el componente universal”.

Imagen de los arcados de Riazor con los diseños de los Juegos Olímpicos Cedida

Por eso también tuvo como referentes a diseñadores de casa, gallegos, como Álvaro Valiño, que precisamente fue el encargado de crear los pictogramas olímpicos para el periódico Washington Post en los Juegos de París. “Fue una inspiración increíble”, reconoce. Y ootro de la lista es Rubén Prol, en el que se fijó en la tipografía. “Creo que también hay que hacer un homenaje a los diseñadores de aquí, aunque probablemente si hubiera unos Juegos Olímpicos en A Coruña le pedirían a ellos los diseños y no a mí”, bromea. Este último fue el encargado de crear la tipografía del Dépor presentada el pasado mes de junio. “Para mí el Dépor se ha coronado con su nueva identidad visual. Estuve dos días mirándola con admiración. Además yo acababa de presentar también mi TFE y me parecía una casualidad, dos trabajos de identidad visual vinculados al deporte”, admite y valora positivamente el diseño en general del deporte coruñés. “Creo que está muy bien pensado. También el Básquet Coruña o el Liceo. Creo que no le cambiaría la identidad visual a nadie”, indica.

Futuro

Ahora, una vez entregado el TFE, que aprobó con un notable alto, le toca despedirse de la vida académica y pasarse a la laboral. “Me interesan muchos campos del diseño y creo que he demostrado en este trabajo esas ganas por aprender más de tipografía y de sus procesos”, mira hacia el futuro. “Lo que más me interesa es el branding y el diseño editorial. Pero creo que soy una persona muy ecléctica. Disfruto mucho del diseño y venga lo que venga, no me abruma, puedo hacerte desde una tipografía hasta diseñarte un objeto de papelería o una programación. Me podría especializar en cualquier cosa. Si tengo que diseñar tipografías, genial. Pero si tengo que diseñar marcas o libros, genial también”.

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Desde luego, la posibilidad de que su proyecto se convierta en realidad es menos que poco probable. Para empezar, los Juegos Olímpicos de 2028 serán en Los Ángeles (Estados Unidos). Los siguientes, en 2032, en Brisbane (Australia). Así que ya habría que esperar hasta 2036, aunque las candidatas para ser sede ya están trabajando contrarreloj para la elección que en 2029. Por lo que la opción más factible tendría que ser ya para 2040, dentro de dieciséis años. “Mi trabajo es una reimaginación. Lo que hice fue tirar de algún concepto que saliese de la ciudad, que representase a la ciudad, pero que también representase toda esa acogida de diferentes países. Y sobre todo crear un sistema, porque en un marco de TFE, el tiempo es muy limitado, hay mucha prisa y muchas cosas que hacer, como la memoria, imprimir...”, comenta. Pero si sus diseños gustan, podría ser el comienzo de algo más, la chispa que prendiese una mecha. “La consolidación del sistema ya está hecho y solo hay que imaginárselo como algo que puede ser en un futuro ampliable a cualquier tipo de aplicación o a cualquier tipo de diseño”, propone. Así que por qué no dejar también volar la imaginación con ella y gracias a ella por más que parezca ciencia ficción. ¿Y si un loco creyese en este proyecto? ¿Y si la ciudad mejorase y modernizase sus instalaciones deportivas? ¿Y si los Juegos fuesen en A Coruña? ¿Y si soñamos?