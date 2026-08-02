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O Noso Deporte | Piragüismo

La canoa júnior del Ría de Betanzos reina en el Campeonato de España

Carlos Arévalo, en su camino hacia el Mundial, se colgó dos oros y una plata 

María Varela
María Varela
02/08/2026 19:33
El C4 júnior del Ría de Betanzos campeón de España en 500 y 1.000 metros
El C4 júnior del Ría de Betanzos campeón de España en 500 y 1.000 metros
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Oro en C1 200, C2 500, C4 500 y C4 1.000 metros. Plata en C2 200 y bronce en C4 500. Los canoístas de categoría júnior del Ría de Betanzos dominaron el Campeonato de España, que se disputó durante el fin de semana en el embalse asturiano de Trasona, donde el también betanceiro Carlos Arévalo se subió otras tres veces al podio con el Fluvial de Lugo camino del Mundial, que afrontará a finales de este mes.

Anton Lagares y Javier Cid, con sus medallas de Mundial y Europeo júnior

El último baile para los júniors de oro

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El Ría de Betanzos, que se clasificó en séptima posición por equipos y sexta del medallero, demostró su poderío en la canoa júnior. Antón Lagares ganó el C1 200, prueba en la que es bronce mundial y europeo, y también subió a lo más alto del podio junto a Javi Cid en el C2 500. Pero donde se vio verdaderamente su potencial fue en el C4. Los internacionales Lagares y Cid se unieron a Diego Encinas y Lois González para proclamarse campeones de España en 500 y 1.000 metros. En C4 200 consiguieron el bronce (con la entrada de Diego Iglesias por Lagares) mientras que Cid y Encinas acabaron segundos en el C2 200.

Carlos Arévalo, segundo por la izquierda, con el K4 del Club Fluvial de Lugo
Carlos Arévalo, segundo por la izquierda, con el K4 del Club Fluvial de Lugo
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La velocidad también sirvió a Carlos Arévalo para ampliar su palmarés. Fue campeón en individual, un K1 200 en el que es el vigente campeón de Europa, y en equipo, en el K4 200 junto a Pelayo Roza, Cristian Toro y Rodrigo Germade. En el K4 500 tuvo que conformarse con la plata cediendo por 37 centésimas ante el Kayak Tudense.

Unos resultados que sirven al coruñés, doble medallista olímpico en Tokio y París, que va por el buen camino de cara a la gran reválida de la temporada que será el Campeonato del Mundo que se disputa en Poznan (Polonia) a partir del 26 de agosto.

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