Olmo de Paz se queda sin el cinturón de campeón de España profesional del peso superligero

Olmo de Paz, antes del combate Carlota Blanco

El gallego Olmo de Paz perdió ante el madrileño Christian Ledesma en la lucha por el cinturón de campeón de España profesional del peso superligero (64 kilos) durante la velada de boxeo celebrada el viernes en A Coruña. "Gracias a todos los que me habéis escrito para preguntarme cómo estoy. He leído cada mensaje y os lo agradezco de corazón", escribió en sus redes el boxeador tras la derrota. "No era el desenlace que habíamos preparado. La pelea estaba muy controlada y nos sentíamos muy cómodos hasta que una mano cambió todo en un instante. Así el boxeo: puedes hacer un gran combate y aun así, todo puede cambiar en un segundo. Duele, porque había muchísimo trabajo detrás y una ilusión enorme, pero también sé que una noche no define todo el camino recorrido", añade.

La noche se presentaba histórica pero ya empezó con mal pie ya que no se pudo celebrar en el lugar programado inicialmente, el Bellini Rooftop, ya que, según la concejalía de Urbanismo del Concello da Coruña, el recinto no reunía las medidas de seguridad necesarias para el número de localidades vendidas, algo más de medio millar. Por ello, la organización del evento, que contó con varios combates más, trasladó la velada al gimnasio FightFactory, en la carretera Baños de Arteixo, muy cerca del centro comercial Marineda City. El horario no sufrió cambios y los combates empezaron a celebrarse a las 20.00 horas.

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Por su parte, la propiedad del Bellini Rooftop contradijo al Concello. Aseguró que amplió, a requerimiento de Urbanismo, el Seguro de Responsabilidad Civil (SRC), y que lo envió al ente, así como ya estaba mandado el Plan de Prevención. Pero desde el consistorio se alegó, según la propiedad de la sede original, que no se habían presentado el SRC y otro documento necesario para la aprobación.

Pese a todo, los propietarios del Bellini Rooftop tuvieron tiempo de montar en las instalaciones de FightFactory un espectáculo alternativo, con barra y dj. La asistencia a la velada fue un éxito, con la presencia de grandes personalidades de la historia del boxeo, como Alfredo Evangelista y Javier Castillejo, además de rostros conocidos del deporte coruñés, como el futbolista Lucas Pérez.

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Olmo de Paz contó con el apoyo de prácticamente todos los asistentes. Aficionados al boxeo de toda Galicia acudieron a presenciar la velada, ya que el combate de fondo, una pelea por un título nacional profesional, no es demasiado habitual que se celebre en territorio gallego.

Los dos púgiles llegaban como aspirantes al título después de que el vigente campeón lo dejara vacante. De Paz acudía con un balance de 14 victorias, siete de ellas por KO, y dos derrotas. El de su rival era de 8-2, con dos triunfos por la vía del cloroformo.