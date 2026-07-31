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O Noso Deporte  | Boxeo

Olmo de Paz aspira el Campeonato de España superligero este viernes en A Coruña

Tanto el gallego como su rival, el madrileño Christian Ledesma, dieron ayer el peso, menos de 64 kilos

Sergio Baltar
31/07/2026 05:00
Olmo de Paz y Christian Ledesma, en el pesaje del Campeonato de España superligero
Olmo de Paz y Christian Ledesma, en el pesaje del Campeonato de España superligero
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El gallego Olmo de Paz y el madrileño Christian Ledesma aspiran este viernes en A Coruña al cinturón de campeón de España profesional del peso superligero (64 kilos). El combate tendrá lugar a las 20.00 horas en el Bellini Rooftop, con más de 500 entradas que ya han sido vendidas para presenciar el que puede ser un antes y un después en el boxeo local.

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Los dos llegan como aspirantes al título después de que el vigente campeón lo dejara vacante. De paz tiene un balance de 14 victorias, siete de ellas por KO, y dos derrotas. El de su rival es de 8-2, con dos KO. En la jornada de ayer se llevó a cabo el pesaje de los contendientes. Ambos marcaron en la báscula menos de los 64 kilos establecidos como límite y están en condiciones de dar espectáculo esta noche. 

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