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O Noso Deporte | Vela

Favoritismo local en la Semana Abanca que vuelve a la ciudad

Miguel Fernández Vasco defiende título en finn y también son coruñeses los tres primeros del ‘ranking’ optimist

Esther Durán
30/07/2026 22:00
Momento de la competición de una edición anterior
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El evento referente de la náutica española, la Semana Abanca, llega a A Coruña. Y lo hará con la vela y con las clases finn y optimist. En ambas especialidades habrá un pulso de las flotas del Atlántico y del Mediterráneo y en la de los más pequeños estará en juego el Trofeo del inolvidable Aurelio Fernández Lage. Entre unos y otros serán un centenar de barcos, los finn, que también tienen en juego la Copa de España, con tres días de competición y optimist, con dos.

Este viernes debutan los finn a las cuatro de la tarde, a los que les quedarán un total de nueve mangas, a razón de tres diarias. El gran favorito es el coruñés Miguel Fernández Vasco, que atesora 13 Copas de España, seis Campeonatos Nacionales, un bronce mundial y un oro europeo. Y el vigente campeón, ya que se llevó el Nacional en 2025 con un absoluto dominio. Sus rivales serán Manuel Alejandro, del Real Club Náutico de Valencia, y Gerardo Seelinger, del Real Club Náutico de Barcelona. En esta categoría habrá una treintena de barcos.

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En optimist las regatas se iniciarán el sábado. Hay confirmación por parte del Real Club Náutico de Vigo, que quiere medirse con todo su arsenal al otro equipo potente del noroeste: el Real Club Náutico de La Coruña. Por los locales, 18 participantes, entre ellos los tres primeros del ranking así como la líder del femenino: Pablo Gago Varela, Federico Pardo Solorzano y Emma Pérez Roig. Por los del sur, con once barcos, destaca Guillermo García Pillado.

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También es importante la expedición del Club de Mar San Antonio de la Playa de Baleares, mientras que por Galicia estarán presentes los clubes Náutico de Vigo, Marítimo de Canido, Náutico de La Coruña, Marítimo de Oza y Real Club Náutico de Sanxenxo entre otros. 

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