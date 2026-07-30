El último baile para los júniors de oro

Anton Lagares y Javier Cid, con sus medallas de Mundial y Europeo júnior Carlota Blanco

Están a punto de subirse a la canoa para salir al río Mandeo a hacer el que probablemente será el último entrenamiento de la temporada bajo la supervisión de Javier Benito, el técnico del Ría de Betanzos. Pero no hace falta ser muy observador para darse cuenta de que Javi Cid y Antón Lagares están exhaustos. En apenas tres semanas de julio han competido y subido al podio en el Campeonato del Mundo júnior en Halifax (Canadá) y en el Campeonato de Europa en Szeged (Hungría) de la misma categoría. Con toda la carga de los meses previos. Y aún les queda para cerrar el círculo el Campeonato de España en el que compiten desde este viernes en el embalse de Trasona (Asturias). “Estoy tan cansado que no voy a hacer el C1, solo el C2 y el C4”, dice Cid, especialista en 1.000 metros. “Yo sí, pero porque son 200, cuarenta y algo segundos y no los cuatro minutos y pico de él”, responde Lagares. Es su último baile en la categoría. Con sus amigos de toda la vida. Así que el objetivo es disfrutar. Y despedirse a lo grande. “En el C4 lo queremos reventar”, se ríen.

El esfuerzo, no obstante, ha merecido la pena. “Estoy muy contento. Sabía que estaba bien, porque los tiempos en los entrenamientos estaban siendo buenos, pero no me imaginaba tantos éxitos”, valora Lagares, plata en C4 500 en el Mundial y bronce en C1 200 tanto en el Europeo como en el Mundial. “La medalla del Europeo fue la que más me costó. Estaba muy nervioso”, reconoce, aunque no puede negar que la plata, compartida con su compañero y amigo en el C4, sabe incluso mejor.

Antón Lagares suma otro bronce europeo a su palmarés júnior Más información

Sobre todo porque el año pasado, cuando él había subido al podio en C2, Cid se había quedado a las puertas del mismo en el C4: “Fuimos cuartos, aunque en una pista como la de Montemor, en Portugal, que es bastante injusta porque las condiciones del viento no influyen igual según en qué calle compitas”, recuerda. Así que se pudo sacar la espina con una plata que no se hubiese imaginado cuando empezó la temporada. “La verdad es que no pintaba bien, yo lo veía feo, porque no me estaban saliendo los resultados. Pero gracias a mis entrenadores la pudimos sacar adelante, aunque estos dos últimos meses han sido bastante duros”, apunta.

Les quedó la espina de no haber podido clasificarse para hacer un C2, para lo que hubiesen tenido que quedar primero y segundo del selectivo. Pero no deja se sorprender que casi por aparición espontánea surgieran en el mismo sitio dos de los mejores especialistas del mundo de su generación. Y ninguno sabe muy bien por qué se decidió por la canoa. “Mola más”, dicen por más que la postura, con un rodilla al suelo y la otra pierna delante flexionada sea mucho más antinatural que ir sentado en la piragua. “Pero ahora se están cambiando muchos, hemos marcado tendencia en el club”, bromean. Uno de ellos, el hermano pequeño de Javi, Pablo, que apunta maneras: “Es mejor que nosotros a su edad, no íbamos tan bien como él con sus años”.

Antón Lagares, plata europea y bronce mundial con premio Más información

Hablan como si fueran veteranos por más que no tengan más que 18 años y solo estén a punto de cerrar su etapa como júniors. “El año que viene... Ya va a estar más complicado”, tuerce el gesto Lagares, “porque ya para empezar tenemos a nuestro compañero Raúl Fernández (un año mayor, con el que compartió C2 el curso pasado) que en su primera temporada como sub-23 ya se proclamó campeón del mundo...”. Cid sonríe de medio lado, porque no le va a tocar a él como rival, porque hace el 200, no el 1.000 como en su caso. Les tocará seguir trabajando. Sobre todo en los inviernos duros. Esta temporada coincidieron en Pontevedra. La que viene ya se verá dónde. Sea donde sea, el esfuerzo, la entrega y el compromiso no les va a faltar.

El Ría de Betanzos y el As Xubias, con representación en Trasona

Trasona es el escenario este fin de semana del Campeonato de España de esprint para las categorías sénior y júnior que pone el punto y final a la temporada nacional de piragüismo y que contará con participación tanto del Ría de Betanzos como del As Xubias, además de Carlos Arévalo (Fluvial de Lugo), que está centrado en preparar el Mundial de finales de agosto y solo tomará parte en dos pruebas de K4 con sus compañeros de equipo.

Carlos Arévalo se proclama campeón de Europa de K1 200 Más información

Por los de A Pasaxe competirán Lucas Quiroga, Valerii Riabov, Samuel Mariño, Santiago Miguens, Leo Vázquez y Manuel Capelete. Más nutrida será la representación del club betanceiro: Francisco Gómez, María Lata, Sara García, Javier Benito, Iván Fernández, Irene Lata, Lois González, Inés Becerra, Noa Lago, Diego Iglesias, Antón Lagares, Diego Encinas, Candela García, Nerea Fraga, Nerea Lema, Alicia Gutiérrez, Xiana López, Sofía Veiga, Celia Gándara, Alba Montero, Lucía Hernández, Henrique Fernández, Brais Pena, Pablo Vázquez, Víctor Cal, Pedro Fernández, Pablo Cid, Javi Cid, Ainara Teijo, Diego Fernández, Aitor Coronado, Xiao Freire, Amanda Encinas y Candela Sanmartín.