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O Noso Deporte  | Skate

Julia Benedetti competirá en los World Skate Games

El Mundial será puntuable para el ranking de clasificación para los Juegos de los Ángeles, que serían los terceros para la coruñesa

María Varela
María Varela
28/07/2026 19:16
Julia Benedetti
Archivo DXT Campeón
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Julia Benedetti ha sido seleccionada para competir con el equipo español en los World Skate Games, que en la modalidad de park se disputarán en Asunción (Paraguay) del 6 al 10 de octubre. La prueba será puntuable para el ranking de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que podrían ser los terceros en el palmarés de la rider coruñesa, que ya compitió en los de Tokio y en los de París. Su mejor clasificación fue la sexta plaza en el último Mundial.

Julia Benedetti inicia el camino a sus terceros Juegos Olímpicos

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Egoitz Bijueska, Alain Kortabitarte, Peio González, Danny León, Naia Laso, Gadea Moja y Ceci Rendueles completan la selección española de park mientras que en vert participará Izei Villacorta (además de Bijueska y Laso) y en street lo harán Abbie Burns, Daniela Terol, Valentina Krauel y Natalia Muñoz. El coruñés Luis Cabarcos no entró en la lista final, pero sí que representará a España en los Juegos del Mediterráneo el próximo mes de agosto. 

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