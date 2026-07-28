Julia Benedetti competirá en los World Skate Games

Julia Benedetti Archivo DXT Campeón

Julia Benedetti ha sido seleccionada para competir con el equipo español en los World Skate Games, que en la modalidad de park se disputarán en Asunción (Paraguay) del 6 al 10 de octubre. La prueba será puntuable para el ranking de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que podrían ser los terceros en el palmarés de la rider coruñesa, que ya compitió en los de Tokio y en los de París. Su mejor clasificación fue la sexta plaza en el último Mundial.

Julia Benedetti inicia el camino a sus terceros Juegos Olímpicos Más información

Egoitz Bijueska, Alain Kortabitarte, Peio González, Danny León, Naia Laso, Gadea Moja y Ceci Rendueles completan la selección española de park mientras que en vert participará Izei Villacorta (además de Bijueska y Laso) y en street lo harán Abbie Burns, Daniela Terol, Valentina Krauel y Natalia Muñoz. El coruñés Luis Cabarcos no entró en la lista final, pero sí que representará a España en los Juegos del Mediterráneo el próximo mes de agosto.