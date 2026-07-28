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O Noso Deporte | Taekwondo

Helena García abre la temporada con la medalla de bronce en el Open de Portugal

La deportista coruñesa viaja a Suiza para participar en una concentración con la selección francesa y en las próximas semanas competirá en China e Italia

Esther Durán
28/07/2026 16:48
Helena García y su entrenadora Meri Suárez
Helena García y su entrenadora Meri Suárez
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La taekwondista coruñesa Helena García comenzó la temporada 2026 de la mejor manera posible al conquistar la medalla de bronce en el Open de Portugal G1, una de las primeras citas internacionales del calendario y puntuable tanto para el ranking mundial como el olímpico. La competición reunió a algunos de los mejores deportistas del panorama internacional y supuso un exigente estreno para la deportista gallega, una de las mejores en su categoría de 73 kilos. 

Helena Garcia posa con su medalla de oro

Éxitos del taekwondo coruñés en el Campeonato de España sub-21

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En su debut, García superó con autoridad a la británica Courtney Kramoh por 2-0 mostrando un combate sólido y muy seguro. En los cuartos de final volvió a imponerse por idéntico resultado (2-0) a la representante de Costa de Marfil Abenan Dangnide con un alto ritmo de competición y confirmando sus buenas sensaciones del inicio. Su camino hacia la final se detuvo en semifinales, en las que cayó ante la francesa Enma Hamadache, que posteriormente se proclamó subcampeona de la cita. 

Helena García, con la medalla de bronce de la President Cup

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Este podio supone un excelente inicio de la temporada para Helena García apenas dos semanas después de comenzar su preparación competitiva . La deportista afrontará ahora un intenso calendario internacional. En los próximos días viajará a Suiza para participar en una concentración junto a la selección absoluta francesa representando a la española. Posteriormente continuará su preparación con nuevas competiciones en China y en Italia. Con este resultado Helena confirma su buen estado de forma y da el primer paso en una temporada repleta de restos deportivos y objetivos internacionales. 

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