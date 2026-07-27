El Gómez Mostly de Andrés Soto se impone en la 53ª Regata Rías Altas

53 Regata Rias Altas RCNC

El Gómez Mostly de Andrés Soto se proclamó vencedor de una edición marcada por la meteorología cambiante, la estrategia y la presencia de orcas en la costa gallega.

La 53ª Regata Rías Altas, organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, finalizó el pasado domingo 26 de julio tras cuatro jornadas de navegación entre A Coruña, Cariño, Viveiro y Cedeira, consolidándose una vez más como una de las pruebas de crucero más exigentes y emblemáticas del calendario nacional.

La edición de este año estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas muy variables, obligando a las tripulaciones a demostrar toda su experiencia en una regata donde cada etapa presentó un desafío completamente distinto.

Primera etapa: A Coruña – Cariño

La regata arrancó el jueves 23 de julio con la etapa entre A Coruña y Cariño. La flota se encontró desde los primeros compases con muy poco viento, lo que ralentizó enormemente la navegación. Superar Cabo Prior resultó especialmente complicado y, una vez alcanzada la zona de Estaca de Bares, las condiciones continuaban siendo muy inestables, con amplias zonas de calma.

Ante la previsión de que la flota tuviese que afrontar la parte final del recorrido durante la noche y priorizando la seguridad de los participantes, el Comité de Regatas tomó la decisión de suspender la etapa cuando las embarcaciones se encontraban aproximadamente a diez millas de la llegada.

En ese momento, el Regulus VI, de la Armada Española, asumió el liderazgo de la flota, guiando al resto de embarcaciones en formación Corpen 2 hasta el puerto de Cariño, garantizando una entrada ordenada y segura para todos los participantes.

Segunda etapa: Cariño – Viveiro

La jornada del viernes ofreció un escenario completamente diferente. Los participantes disfrutaron de una rápida navegación con vientos portantes de entre 15 y 20 nudos,

permitiendo completar el recorrido en menos de tres horas. La victoria fue para el Golfiño, patroneado por Pepe Naya, seguido del Zóspiro, de Guillermo Blanco, mientras que el Gómez Mostly, de Andrés Soto, completó el podio de la etapa.

La llegada a Viveiro volvió a demostrar el gran ambiente que caracteriza a la Regata Rías Altas. Tanto Marina Viveiro como toda la organización local ofrecieron un magnífico recibimiento a las tripulaciones, facilitando una estancia que fue muy valorada por todos los participantes.

Tercera etapa: Viveiro – Cedeira

El sábado la meteorología volvió a convertirse en protagonista. La etapa estuvo marcada por la inestabilidad atmosférica, con varios chubascos durante el recorrido y una importante caída del viento en los últimos kilómetros, justo cuando la flota afrontaba la entrada en la ría de Cedeira.

El gran protagonista del día fue el Gómez Mostly, de Andrés Soto, que realizó una excelente regata para adjudicarse la victoria de etapa y meterse de lleno en la lucha por la clasificación general.

La segunda posición fue para el Golfiño, de Pepe Naya, mientras que el Figaro 55, patroneado por Jesús Pintos, cruzó la meta en tercera posición. La embarcación contaba entre su tripulación con las hermanas Caba, recientes campeonas del mundo de la clase 420, consolidándose también como aspirante al podio final.

Cuarta etapa: Cedeira – A Coruña

La regata concluyó con una última etapa de 28 millas entre Cedeira y A Coruña que volvió a poner a prueba la capacidad táctica de las tripulaciones.

Las numerosas encalmadas obligaron a tomar constantes decisiones estratégicas sobre si navegar más cerca de la costa o buscar viento mar adentro, convirtiendo el recorrido en un auténtico duelo de interpretación meteorológica.

En estas circunstancias destacó el espectacular rendimiento del Figaro 55, de Jesús Pintos, que firmó una brillante victoria de etapa. El Gómez Mostly, de Andrés Soto, fue segundo, mientras que el Golfiño, de Pepe Naya, cruzó la meta en tercera posición, resultado suficiente para que la clasificación general viviese un emocionante desenlace.

La regularidad y la remontada protagonizada durante las dos últimas jornadas permitieron al Gómez Mostly, patroneado por Andrés Soto, proclamarse vencedor absoluto de la 53ª Regata Rías Altas. El Golfiño de Pepe Naya fue segundo, mientras que Jesús Pintos consiguió el tercer puesto con el Fígaro 55.

Como es tradición, la regata concluyó con la cena oficial y la entrega de premios celebrada en el Real Club Náutico de La Coruña, donde regatistas, organizadores y colaboradores compartieron el cierre de la edición número 53 de la Regata Rías Altas.