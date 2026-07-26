Manu Taibo se proclama subcampeón de Europa en la prueba de maratón

Manu Taibo Archiivo DXT Campeón

Manu Taibo puso el broche al Campeonato de Europa de patinaje de velocidad que terminó este domingo en Cardama al Campo (Italia) con la medalla de plata en la prueba de maratón, una de sus especialidades. El coruñés se jugó la medalla de oro en el esprint final, que se decantó por solo 19 centésimas en favor del belga Bart Swings. Tercero fue el local Alessio Clementoni, a dos décimas tanto del ganador como del propio Taibo.

El patinador del Rabadeira siempre es favorito en las pruebas de fondo. En los World Skate Games, de hecho, ya se había doctorado en esta prueba siendo todavía júnior y luchando entre los mayores. En la localidad italiana volvió a dar una muestra de su resistencia para luchar por el oro después de 56 minutos, 17 minutos y 747 milésimas sobre el asfalto.

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El oleirense suma esta medalla de plata al oro que consiguió hace unos días en las pruebas de pista con el relevo español de 3.000 metros junto al también gallego Chevi Guzmán, el gran rey de la velocidad, Petxi Peula, otra institución del patinaje de velocidad, y Daniel Milagros, olímpico sobre hielo en Milán Cortina.

Con este podio, además, se postula como uno de los favoritos para los Juegos del Mediterráneo, que se disputarán en Tarento (Italia) a partir del 21 de agosto y para el que ha sido uno de los seleccionados para la prueba de maratón. Otros coruñeses confirmados para la cita son Luis Cabarcos en skate, Yulenmis Aguilar en atletismo y Enmanuel Reyes en boxeo.