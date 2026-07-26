Galería | Las mejores imágenes de la Bandera Concello de Oleiros

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El público disfrutó de las victorias de Salgado-Perillo en categoría femenina y de Rianxo, en la masculina

Germán Barreiros y Carlota Blanco
26/07/2026 09:24
El equipo femenino logró su quinta victoria y el masculino rozó el doblete al ser segundo
1.
Salgado-Perillo triunfa en casa en la Bandera Concello de Oleiros
El equipo femenino logró su quinta victoria y el masculino rozó el doblete al ser segundo
German Barreiros / Carlota Blanco
El equipo femenino logró su quinta victoria y el masculino rozó el doblete al ser segundo
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German Barreiros / Carlota Blanco
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