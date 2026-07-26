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O Noso Deporte | Piragüismo

Antón Lagares suma otro bronce europeo a su palmarés júnior

El betanceiro fue tercero en la final del C1 200 metros para colgarse su tercera medalla del verano tras la plata y el bronce en el Mundial

María Varela
María Varela
26/07/2026 18:05
Antón Lagares
Antón Lagares
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Otra medalla para Antón Lagares, que no se cansa de subir al podio. El canoísta betanceiro se colgó el bronce en el C1 200 metros del Campeonato de Europa júnior que finalizó este domingo en Szeged (Hungría) para poner la guinda a un verano en el que ya había sido plata y bronce en el Mundial y para ampliar su palmarés en la categoría a cinco metales con otros dos, plata y bronce, que había conseguido la temporada pasada

Con 18 años recién cumplidos, Lagares se confirma como una de las grandes promesas del piragüismo nacional. Su gran Mundial, en el que hacía tres semanas había logrado en Halifax (Canadá) una plata en C4 500 y un bronce en C1 200, le hacía llegar a la localidad húngara como uno de los favoritos. Fue segundo en las eliminatorias, por solo una centésima, lo que le hizo pasar por las semifinales, donde ganó su serie. En la final, cedió ante el checo Ondrej Prochazka, que ya le había ganado en el Mundial, y ante el local Adam Molnar. Los tres, muy superiores al resto.

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En Szeged, el del Ría de Betanzos solo disputó una prueba. Su compañero Javi Cid sí que dobló y después de ser octavo en C1 1.000 metros, cerró su participación con la sexta plaza en el C4 50 mixto junto a Marta Ramos, Marta Candón y Tomás Pérez. Alemania, Hungría y Rusia coparon el podio del que el barco español se quedó a dos segundos. Cid también había sido medallista en el Mundial, precisamente en un C4 500 masculino que compartió con Lagares, y en el Europeo demostró su gran regularidad.

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