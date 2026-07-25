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O Noso Deporte | Traineras

Salgado-Perillo gana en casa y aumenta a cinco victorias su pleno en el inicio de la Liga Femenina

El club oleirense rozó el doblete en la Bandera Concello de Oleiros con la segunda posición de su equipo masculino en la Liga B

María Varela
María Varela
25/07/2026 23:05
El equipo femenino de Perillo ondea la Bandera Concello de Oleiros
El equipo femenino de Perillo ondea la Bandera Concello de Oleiros
Germán Barreiros
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Salgado-Perillo sigue imparable. La embarcación coruñesa mantiene el pleno de triunfos tras ganar en casa la Bandera Concello de Oleiros. Ya son cinco victorias en las cinco primeras pruebas de la Liga Femenina para asentar todavía más su liderato con 40 puntos por los 32 de Chapela.

Después de su gran inicio de temporada, las remeras dirigidas por Sebas Acerbi querían ser profetas en su tierra y demostrar su gran progresión frente al numeroso público que se dio cita en el parque de Nirvana, el mejor emplazamiento para seguir la prueba, para animarlas. 

El equipo femenino de Salgado-Perillo

La sensación del verano se llama Salgado-Perillo

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Las locales ya llegaron primeras a la primera boya, ocho segundos más rápidas que Chapela y doce con respecto a Tirán. En el segundo largo, no solo dosificaron la renta, sino que consiguieron aumentarla para entrar en meta con trece y 18 segundos de margen con los mismos rivales. Cabo de Cruz, Amegrove, Esteirana, Rianxo y Castropol completaron la clasificación.

En la general, las oleirenses son primeras con 40 puntos y le siguen también Chapela y Tirán, con 32 y 29 respectivamente. Quedan cuatro pruebas por delante, Rianxo y Moaña el fin de semana del 8 y 9 de agosto y Princesa de Asturias en Castropol y la Rianxeira en Cabo de Cruz (15 y 16 de agosto) y aunque Salgado-Perillo todavía no ha confirmado el título, su distancia empieza a ser ya determinante.

El equipo de Rianxo, ganador de la Bandera de Oleiros de la Liga B
El equipo de Rianxo, ganador de la Bandera de Oleiros de la Liga B
Carlota Blanco

Rozando el doblete

La fiesta de los anfitriones pudo ser mayor, pero el equipo masculino se quedó a solo tres segundos de firmar el doblete y fue segundo superado por Rianxo. En la general, los oleirenses mantienen la segunda plaza, también por detrás de Rianxo, pero amplió su renta con el tercero, Puebla, a tres puntos. Los dos primeros clasificados tienen opciones de ascenso a la Liga A, aunque dependen de que ningún equipo gallego descienda de la Liga ACT. 

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