Javi Cid finaliza en octava posición la final de C1 1.000 metros del Europeo júnior

Antón Lagares y Javi Cid, en Szeged (Hungría) donde disputan el Campeonato de Europa Cedida

El coruñés Javi Cid se clasificó en octava posición en la final de C1 1.000 metros del Campeonato de Europa júnior de piragüismo que se está disputando en Szeged (Hungría). El del Ría de Betanzos, plata mundial hace tres semanas en la prueba de C4 500, tendrá este domingo otra oportunidad de subir al podio en la final del C4 500 mixto, lo mismo que su compañero Antón Lagares, que ganó la semifinal del C1 200 y se ganó un puesto en la final.

Cid pasó por las cribas de las eliminatorias y de las semifinales de menos a más y cumplió con el objetivo de estar en la lucha por las medallas en la que el más fuerte fue el ruso Aleksandr Mineev por delante del checo Danylo Martynenko y del alemán Makar Prom, que completaron un podio del que el coruñés se quedó a cinco segundos. Este domingo a las 17.10 horas y junto a Marta Ramos Marta Candón y Tomás Pérez disputará una nueva final en el C4 500 mixto.

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Antón Lagares también luchará hoy por las medallas, en su caso del C1 200 metros, después de clasificarse brillantemente para la final después de ganar su semifinal. El betanceiro ya se había quedado a las puertas de lograr el billete directo en unas eliminatorias en las que solo el primero de cada serie tenía premio. Él fue segundo a una centésima del primero, lo que le obligó a pasar por una nueva criba.

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En las semifinales pasaban los tres primeros y Lagares se exprimió al máximo para ganar en un mano a mano con el ucraniano Vladyslac Snihir, del que solo le separaron 54 milésimas. Este domingo a las 15.20 horas será uno de los candidatos al podio. En esta prueba fue medallista de plata hace tres semanas en el Mundial, donde también conquistó la plata, como Cid, en el C4 500. El año pasado, además, se colgó la plata europea y el bronce mundial en C2 500 junto a Raúl Fernández. Un palmarés internacional espectacular.