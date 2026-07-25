De la arena de Sabón a la élite mundial

Nico Alvarado y Jairo Riveiro posan en la arena de la playa de Sabón Germán Barreiros

La generación dorada del fútbol playa español, la que entre 2008 y 2014 se codeaba con las grandes y peleaba por todos los títulos a nivel internacional, estuvo plagada de acento ‘koruño’. Roberto Valeiro bajo los palos, Nico Alvarado y el eterno capitán Ramiro Amarelle formaron parte de ese bloque de jugadores que elevó exponencialmente la popularidad del fútbol playa en España. Cuando ellos estaban en el ocaso de sus carreras empezó a asomar Kuman Santiso, actualmente habitual en la selección absoluta. Y ahora, una nueva camada de jugadores coruñeses asoma a la élite de este deporte con Jairo Riveiro y Aitor Mato, subcampeones de Europa sub-20 este mismo año, a la cabeza.

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Con la idea de pasar sus conocimientos a nuevas generaciones, Ramiro Amarelle abrió una escuela de fútbol playa en Sabón, Arteixo, donde colaboran también Nico y Kuman. Hace ya varios años, en ese campamento de verano, dio sus primeros pasos futbolísticos sobre la arena Jairo Riveiro: “Se crio aquí y se crio con gente buena, con Roberto, con Amarelle... De aquella estábamos todos y el campus era diferente, más específico de fútbol playa, salían de aquí haciendo chilenas. Había gente que era capaz de explicar cómo hacer las cosas bien a nivel técnico y de ejecutarlas”, recuerda Nico. “Antes daban premios al acabar la semana y yo me enganché porque una de ellas me dieron el premio a mejor chilena, que era un balón firmado por Rami, por Nico y demás. Ahí fue cuando empecé a jugar y a pensar que igual se me daba bien esto”, explica por su parte Jairo.

“Hay gente que no puede tener el ritmo de entreno que hay aquí”, afirma Nico haciendo referencia al material y el espacio del que disponen en Sabón. Pero también por el personal. El propio Nico Alvarado fue elegido este año como mejor entrenador del Mundo de fútbol playa, galardón que suma a una prolífica carrera como jugador. En Arteixo, Jairo no tiene solo la oportunidad de entrenar con Nico, sino también con Kuman Santiso o Aitor Mato.

Desde que ese premio a la mejor chilena hizo que le picara el gusanillo del fútbol playa, Jairo aparcó un poco el deporte hasta que en cadetes, cuando militaba en las filas del Dépor en fútbol 11, fue convocado por la selección gallega de fútbol playa para el campeonato de España de selecciones autonómicas. Ahí, no solo salió campeón con Galicia, sino que fue elegido mejor jugador del torneo. “Desde ahí sí que me enganchó del todo. Me encanta, voy a jugar por ahí, lo disfruto, viajo... Todo lo que rodea al fútbol playa me encanta”, afirma.

Orgullo

Para Nico es un orgullo ver que existe ese relevo generacional en el fútbol playa coruñés y que, encima, prácticamente ha sido bautizado por él en el deporte, como es el caso de Jairo. “Es maravilloso, ver gente que ha apostado, que le gusta tanto desde chavalitos y que consiguen los frutos que está consiguiendo él es muy gratificante”, afirma Alvarado.

Este verano, ambos echan una mano en el campus de la Amarelle Academy, donde el ídolo de los más pequeños ya es Jairo. “Para los chavales es mucho más importante estar con él diez minutos, que tengan un referente cercano, porque les hablas de mí o de Amarelle y no saben quienes somos. Está genial hablarles de jugadores de fútbol playa brasileños, pero prefiero verlo a él (a Jairo) aquí y que les haga cuatro chilenas a los chavales”, explica Nico.

“Yo ahora miro para ellos y me veo a mí con seis años corriendo con esa misma ropa. Me hace ilusión el bajarme del coche y que me conozcan, que les haga ilusión que venga”, añade por su parte Jairo.

Dificultades

A sus 19 años, Jairo debutará como modesto la próxima temporada en las filas del sénior A del Atlético Arteixo en Tercera Federación. Ya había disfrutado de minutos siendo juvenil, pero ahora será a todos los efectos un integrante de la primera plantilla, lo que complica que pueda compatibilizar el fútbol 11 con el playa y los estudios. Varios días a la semana le toca doblar entrenamientos, yendo por las mañanas a Sabón y por las noches a Ponte dos Brozos. “Si puedo, lo hago. De hecho, el verano pasado lo hice para llegar en forma a la liga y lo noté. Acabé reventado, pero al final te acostumbras y llegas en moto”, explica.

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Pero no todo es de color de rosa en el fútbol playa, deporte con el que últimamente algunas administraciones no ponen excesivas facilidades para su práctica. La excepción es el Concello de Arteixo, que les garantiza un espacio en Sabón para su práctica durante todo el año. A Coruña está proyectando ahora unas instalaciones en Visma, pero todavía falta para que vean la luz: “Esos campos debería fomentar, o darle un poquito más de bombo al deporte para que haya más equipos y más chavales. Hay que pensar cómo aprovecharlo bien, pero creo que es el camino a seguir, creo que esa instalación puede ser muy importante, según cuánto se tarde en acabar, cómo y quién la gestione y qué se permita y qué no hacer allí”, explica Nico.

Cuando él jugaba, recuerda que todo era más sencillo, pudiendo disputar sin problemas torneos en las playas de la ciudad: “Estuvimos hablando para hacer un torneo como el que jugamos Rami y yo, pero es inviable, Costas no te permite tener cualquier cosa a la playa. (...) Jugaba con Amarelle, Roberto y Alfonso Castro en Riazor todo el día”, rememora.

A nivel federativo, la Española está apostando por darle visibilidad a esta modalidad, pero la Gallega se podría decir que ha puesto alguna traba en los últimos meses. Después de una racha de éxitos a nivel de selecciones de base (oro Juvenil masculino y sub-20 femenino, oro cadete hace dos años, jugadores en la élite...), este año tomó la decisión de no enviar equipos a los campeonatos de España de selecciones autonómicas. “A nivel personal, fue un poquito de decepción porque fue la única que no se presentó. Creo que una Federación con esa trayectoria, con la cantidad de cosas que hemos conseguido, que de un día para otro no presente equipos, me parece decepcionante”, sentencia Nico Alvarado.