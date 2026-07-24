La sensación del verano se llama Salgado-Perillo

El equipo femenino de Salgado-Perillo Patricia G. Fraga

Cuando Salgado-Perillo anunció el fichaje de Sebas Acerbi, con más de dos décadas de experiencia al máximo nivel, como entrenador de sus dos equipos de traineras hizo toda una declaración de intenciones. La masculina había sido a principios de siglo una referencia en el remo gallego, pero estaba perdida en el fondo de la Liga B, sumando una última posición tras otra a más de un minuto de distancia de los anteriores. La femenina, con mucho potencial, no terminaba de explotar y se mantenía en una zona intermedia pese a dejar destellos de su calidad. Hasta ahora. Ellos ya son segundos, incluso con un triunfo en su palmarés. Y ellas son las verdadera sensación de un verano que empezaron de forma inmejorable con cuatro victorias en cuatro regatas, líderes incuestionables de la Liga Gallega. Una resurrección para celebrar mañana en la Bandera de casa, la de Oleiros.

“La verdad que no tenemos ni la más mínima queja. No podíamos haber empezado mejor”, resume Sebas Acerbi. “De las cuatro banderas que llevamos, ganamos los cuatro. Más los campeonatos previos y las contrarrelojes a las que fuimos. Es decir, arranque perfecto”, reconoce. El objetivo, dice, cuando empezó la temporada, después de su incorporación en el mes de noviembre, era “estar en la pelea y ganar alguna bandera”, por lo que están cumpliendo con creces. Sobre todo si se compara con los últimos años. “Cuando llegué, me encontré un equipo que yo ya sabía que tenía mucho potencial, más de lo que marcaban sus resultados, que habían sido sextas”, comenta. “Creo que simplemente no se explotó bien todo lo que podían hacer y también que no se trabajó bien durante los inviernos, que son claves”, analiza.

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Mantuvo la base del equipo con canteranas como Irene Alvedro, Begoña Varela, Lucía Sampedro, Iara Daniela González, Iris Simón, Ainhoa Jiménez, Lorene Pita-Baamonde, María Lema, Celtia Balsa, Florencia Carmona, Carlota Ortega y Julia Mena. Llegaron refuerzos, remeras de mucha calidad y, sobre todo, experiencia como Ángela Castro, Antía Ozores, Ainhoa Sánchez, Lucía Sampedro, Laura Alonso, Iara Rodríguez, Estela Cao, Luisa López y Lucía Castro. Y los resultados no tardaron en mejorar, aunque como en todo, nada ocurre por casualidad. La única fórmula mágica que existe, y más en un deporte como este, es el “trabajo”. “Cambiamos el método, más intenso y más cantidad. Y la verdad es que las chicas mostraron una gran capacidad para adaptarse, que a veces también dependes un poco de eso. Toleraron bien el aumento y no tuvimos problemas”, apunta.

La clave, cree, estuvo en el invierno. Los remeros son como las hormiguitas que acumulan comida durante todo el verano para resistir al invierno. Aunque al revés. En su caso, trabajan en los meses más duros del año y después recogen los frutos cuando sale el sol. “El invierno es muy duro. Al final remamos en el mar y dependemos muchísimo del clima. Este año además tuvimos un invierno muy duro, aquí en Coruña entra mucho mar. Te lo tienes que comer y se hace duro”, explica y especifica: “En noviembre, diciembre, enero y febrero sales de noche, porque quedas a las siete de la tarde y es noche cerrada, y te tienes que meter al mar con olas de un metro y medio o dos metros y en nuestro caso, que embarcamos por la playa, entrenamos mojados el 80% de los días. Es duro, pero no queda otra”.

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Aunque no todo sucede en el agua. “Ahí es la parte técnica. Después hacemos la física en el gimnasio, con ergómetro, pesas, core y trabajo de fuerza”, añade. Unos cambios no tan grandes para las que vinieron de fuera, algunas incluso acostumbradas a remar en la máxima categoría, la Liga Euskotren, pero sí para las que ya estaban, un 75% del equipo. “Les explicas que haciéndolo van a llegar los resultados y que si quieren algo, ese es el camino. Y respondieron muy bien”, insiste.

Ya destacaron en la pretemporada y el inicio de la Liga Gallega las situó en lo más alto. Arrancaron el 4 de julio en A Pobra do Caramiñal, donde ondearon la bandera. Una escena que se repitió al día siguiente en Esteiro, un fin de semana después en Redondela y al otro más en O Grove. Pleno y liderato con 32 puntos, siete más que Chapela (25) y con nueve de margen sobre Amegrove y Tirán (23).

Anfitrionas

Este fin de semana, la competición llega a su ecuador en la cita más especial para el equipo coruñés, la Bandera Concello de Oleiros en la que este sábado rema en casa. “Siempre es la más especial. Puedes llevar cuatro regatas ganadas, como es nuestro caso, pero siempre hay un poco más de presión en la de casa. Tienes a tu gente y quieres ganar a cualquier precio”, confirma. “Hay que rebajar un poco las revoluciones en cuanto a los sentimientos y estar bien centradas, intentando pensar que estamos en cualquier otro sitio, para que lo emocional no pueda con lo deportivo”, continúa.

Y con un aliciente extra, porque el equipo conoció esta semana la mala noticia de que no podrán optar al ascenso a la competición nacional, aunque queden campeones de liga, por un tema administrativo ya que la inscripción llegó fuera de plazo. “Se quedaron bastante chafadas, sobre todo las que nunca habían tenido la opción de remar a ese nivel. Pero eso tiene que servirles para dar todavía más de ellas tanto este fin de semana como en lo que queda”, asegura. Por delante tendrán las citas de Rianxo y Moaña (8 y 9 de agosto) y la Princesa de Asturias en Castropol y la Rianxeira en Cabo de Cruz que ponen fin a la liga (15 y 16 de agosto).

Sebas Acerbi, entrenador de Salgado-Perillo Patricia G. Fraga

Equipo masculino

La trainera masculina sí que tiene opciones de ascender, en su caso a la primera categoría autonómica. En principio tienen billete los dos primeros clasificados, pero hay que esperar a cómo termina la liga Eusko Label porque si desciende algún equipo gallego ocupará plaza. Pero tampoco es el objetivo que se habían marcado por más que sean segundos y ganasen en Bueu. “Queríamos al menos ser competitivos y no llegar a las banderas y quedar últimos muy descolgados. Trabajamos muchísimo durante el invierno y tiene un mérito increíble lo que estamos haciendo porque puede haber como seis o siete remeros que empezaron el año pasado”, valora. Él mismo se subió al barco. “A veces me tengo que dividir y estar en dos sitios a la vez”, se ríe. Entrenador, remero y resucitador de un club que vuelve a sonar con fuerza.

Sebas Acerbi llevaba “toda la vida” remando, más de dos décadas al máximo nivel y casi una en la Liga Eusko Label como profesional. “Pero me faltaba algo”, señala sobre los motivos de su fichaje como entrenador de Perillo. “Los últimos dos años me estaba costando, notaba que incluso ganando no me estaba llenando como me tenía que llenar. Para dedicarte a una cosa, te tiene que recompensar mucho. Y no encontraba eso”. Así que necesitaba un cambio. Pasarse a entrenador. Volver a Galicia. Y la oferta desde Oleiros le permitía las dos cosas: “Siempre había tenido esa ilusión de enseñar todo lo que a mí me enseñaron. Porque estoy muy agradecido a la gente que me formó”.