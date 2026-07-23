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O Noso Deporte | Patinaje de velocidad

Manu Taibo vuela con el relevo español hasta el oro europeo

El oleirense formó parte del equipo de 3K que ganó por delante de Francia y Bélgica

María Varela
María Varela
23/07/2026 18:36
El coruñés Manu Taibo, segundo por la izquierda, con la medalla de oro junto a sus compañeros del relevo
El coruñés Manu Taibo, segundo por la izquierda, con la medalla de oro junto a sus compañeros del relevo
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Manu Taibo vuelve a lo más alto del podio continental al ganar la medalla de oro con el equipo español en el relevo de 3K del Campeonato de Europa de patinaje de velocidad que se está disputando en la localidad italiana de Cardamo al Campo.

El patinador oleirense formó equipo con Chevi Guzmán, Patxi Peula y Daniel Milagros. Los cuatro fueron los mejores de una final en la que se impusieron a Francia y a Bélgica. Con esa medalla, además, pusieron el broche a las pruebas de pista en las que España se colgó siete oros, nueve platas y siete bronces. 

Manu Taibo, el oro mundial de un aspirante universitario y olímpico

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A partir de mañana dará comienzo la competición en circuito. En la cita europea también está participando otro patinador coruñés, como Taibo perteneciente al Rabadeira, Raúl Couto, que compite en la categoría júnior.

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