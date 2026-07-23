Manu Taibo vuela con el relevo español hasta el oro europeo
El oleirense formó parte del equipo de 3K que ganó por delante de Francia y Bélgica
Manu Taibo vuelve a lo más alto del podio continental al ganar la medalla de oro con el equipo español en el relevo de 3K del Campeonato de Europa de patinaje de velocidad que se está disputando en la localidad italiana de Cardamo al Campo.
El patinador oleirense formó equipo con Chevi Guzmán, Patxi Peula y Daniel Milagros. Los cuatro fueron los mejores de una final en la que se impusieron a Francia y a Bélgica. Con esa medalla, además, pusieron el broche a las pruebas de pista en las que España se colgó siete oros, nueve platas y siete bronces.
A partir de mañana dará comienzo la competición en circuito. En la cita europea también está participando otro patinador coruñés, como Taibo perteneciente al Rabadeira, Raúl Couto, que compite en la categoría júnior.