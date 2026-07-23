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O Noso Deporte | Polideportivo

La Xunta apoya el foro ‘Receita Deportiva’ para promover el ejercicio físico y los hábitos saludables

El conselleiro Diego Calvo participó a la presentación en A Coruña

Sergio Baltar
23/07/2026 08:40
Presentación del foro 'Receita Deportiva', con Diego Calvo (en el centro)
Presentación del foro 'Receita Deportiva', con Diego Calvo (en el centro)
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El conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo, participó ayer en A Coruña en un foro vinculado a la Receita Deportiva, una iniciativa con la que el Clúster Gallego de la Industria del Deporte y el Bienestar quiere promover el ejercicio físico entre la población gallega y contribuir a la dinamización del sector deportivo.

Durante su intervención, Diego Calvo destacó que el reto de conseguir una sociedad más activa requiere la implicación de las administraciones, del sistema sanitario y del conjunto del tejido deportivo para facilitar que la actividad física forme parte de la vida cotidiana de la ciudadanía. En ese sentido, subrayó que el ejercicio físico contribuye a mejorar la salud y el bienestar, a prevenir enfermedades y a favorecer una mayor calidad de vida.

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El conselleiro señaló que la Xunta lleva años desarrollando políticas orientadas a fomentar la práctica deportiva a lo largo de toda la vida. Se refirió al programa Xogade, que acerca el deporte a la población escolar e incluye el seguro deportivo gratuito para los menores de 16 años, así como a otras iniciativas destinadas a favorecer un envejecimiento activo y saludable.

En este contexto, valoró positivamente la iniciativa Receita Deportiva por contribuir a reforzar la colaboración entre el ámbito sanitario y el deportivo en la promoción de estilos de vida saludables. Además, recordó que la Xunta ya avanza en esta misma dirección a través del programa Adestra a túa saúde, que impulsa la práctica de ejercicio físico supervisado como herramienta para mejorar la salud de las personas mayores mediante la colaboración entre el Sergas y los ayuntamientos.

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Diego Calvo destacó que la promoción de la actividad física debe ir acompañada del trabajo de profesionales cualificados, capaces de diseñar programas adaptados a las necesidades de cada persona y realizar un seguimiento de su evolución para garantizar una práctica segura y eficaz.

El titular de Deportes valoró el carácter estratégico que tiene el deporte para Galicia, tanto por su capacidad para generar empleo y actividad económica como por el retorno que  supone la organización de grandes eventos deportivos en los distintos territorios de la comunidad.

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