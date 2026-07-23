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O Noso Deporte | Piragüismo

Javi Cid pasa a semifinales en el Europeo júnior

Se clasificó cuarto de su serie y el viernes buscará un puesto en la final

María Varela
María Varela
23/07/2026 18:02
Antón Lagares y Javi Cid, en Szeged (Hungría) donde disputan el Campeonato de Europa
Antón Lagares y Javi Cid, en Szeged (Hungría) donde disputan el Campeonato de Europa
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Javi Cid ya está en marcha en el Campeonato de Europa júnior de piragüismo que se está disputando en Szeged (Hungría). El coruñés compitió en las eliminatorias de C1 1.000 metros y se clasificó en cuarta posición, lo que le dio el billete para las semifinales.

El del Ría de Betanzos cedió ante el ruso Aleksandr Mineev, que fue el único que se clasificó directamente para la final del sábado. Segundo fue el húngaro Lukacs Molnar y tercero el letón Mihails Solovejs, tres segundos por delante de Cid.

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Las semifinales se disputarán este viernes a las 09.21 horas. Solo los tres primeros obtendrán un puesto en la lucha por las medallas. En la jornada también debutará su compañero Antón Lagares, que tomará parte en las eliminatorias de C1 200 metros (15.25 horas). 

Tanto Cid como Lagares fueron medallistas en el Campeonato del Mundo júnior que se disputó en Halifax (Canadá) hace tres semanas. Juntos se colgaron la plata en el C4 500 metros y Lagares también fue bronce en C1 200.

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