El Maxia clasifica a cuatro patinadores para el Europeo

Podio masculino del Campeonato de España con Unai Cereijo y Lucas Yáñez Lluís Modrego

El Maxia tendrá amplia representación en el Campeonato de Europa de patinaje artístico que se disputará en la localidad italiana de Ponte de Legno del 3 al 12 del próximo mes de septiembre. Después de los grandes resultados en los Campeonatos de España en las diferentes categorías, Unai Cereijo y Lucas Yáñez en la sénior, David Rama en la júnior y Marta Fraga en la cadete competirán en la cita continental con la selección española. Y algunos de ellos también cuentan con serias opciones de acudir a los World Skate Games que se disputarán en octubre en Asunción (Paraguay).

El equipo coruñés regresó de Salou, donde el pasado fin de semana se disputó el Campeonato de España sénior y júnior, cargado de medallas. Allí, David Rama dio una exhibición para subirse a lo más alto del podio como campeón de España júnior. El pupilo de Rosa García sumó un total de 198.68 puntos, más de 30 de ventaja sobre sus compañeros en el podio, el balear Mateus Vargas (164.58) y el aragonés Óscar Graña (161.89). Ahora obtiene el premio extra de competir en el Europeo, donde partirá como uno de los favoritos al oro, a la espera de confirmación de su selección para el Campeonato del Mundo.

En la categoría júnior femenina el podio fue para Olivia Rey, subcampeona. La catalana Alba Duch fue la dominadora de la prueba (175.41) y la coruñesa tuvo una dura batalla por los puestos del podio. Después de acabar segunda el programa corto, consiguió defender el puesto pese a ser cuarta del largo con un total de 131.38 por los 130.47 de Júlia Ribas y los 130.01 de Johanna Salvas, tercera y cuarta respectivamente. Rey no figura entre las seleccionadas para el Campeonato de Europa, aunque posiblemente sí estará en el Mundial.

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El gran fin de fiesta lo pusieron Unai Cereijo y Lucas Yáñez, plata y bronce en sénior masculino. Ambos solo cedieron ante el vigente campeón de España, Héctor Díez, pero se quedaron muy cerca de él. Sobre todo Cereijo, que había finalizado segundo el programa corto y fue el mejor del largo, aunque no le llegó para desbancar de la primera posición al cántabro, que sumó 263.94 puntos por los 255.23 del coruñés. También remontó Yáñez, cuarto tras el corto y que subió al tercer escalón del podio gracias a sus 234.40 con los que superó a Arnau Pérez y Ferrán Clavero. Una tercera posición que le permite acudir al Campeonato de Europa para intentar revalidar el oro conseguido la temporada pasada, aunque tendrá un duro rival en su compañero, también seleccionado.

La cuarta del Maxia que competirá en Italia es Marta Fraga. En su caso, el Campeonato de España de su categoría ya se había disputado hacía tres semanas, en Zaragoza, donde se alzó con la medalla de plata solo superada por Julia Caravantes y con otra remontada, ya que había sido tercera tras el programa corto. Fraga competirá en el Europeo, aunque por edad no puede optar a un Mundial en el que solo participan las categorías júnior y sénior.