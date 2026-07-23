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O Noso Deporte | Piragüismo

Antón Lagares y Javi Cid doblan la apuesta en el Europeo júnior

Los canoístas del Ría de Betanzos no quieren bajar del podio en Hungría tras sus medallas en el Mundial de hace tres semanas

María Varela
María Varela
23/07/2026 08:37
Antón Lagares y Javi Cid en Halifax (Canadá), donde disputarán el Campeonato del Mundo júnior de piragüismo
Antón Lagares y Javi Cid en Halifax (Canadá), donde disputaron el Campeonato del Mundo júnior de piragüismo
Ría de Betanzos
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De Halifax (Canadá) a Szeged (Hungría), Antón Lagares y Javi Cid quieren continuar con su mes de julio de ensueño. Los dos canoístas del Ría de Betanzos compiten desde este jueves y hasta el domingo en el Campeonato de Europa júnior de piragüismo. Y llegan como favoritos a las medallas después de su gran actuación en el Mundial, hace apenas tres semanas, donde juntos se colgaron la medalla de plata en el C4 500 metros, a la que Lagares sumó un bronce en el C1 200. Ahora doblan la apuesta. 

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En esta ocasión, este último se centrará tan solo en la prueba individual. Con cuatro medallas ya en su palmarés internacional en la categoría, ya que el curso pasado ya se había colgado una plata europea y un bronce mundial, solo le queda el primer puesto del podio y sumar un oro para completar su colección. Las eliminatorias serán el viernes a las 15.35 horas. Solo el primero se clasifica directamente para la final del domingo (15.20 horas) mientras que el resto tendrá que buscar un puesto en las semifinales del sábado (14.55 horas). 

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En el caso de Javi Cid sí que doblará participación. Por un lado, su andadura comenzará este jueves en las eliminatorias del C1 1.000 metros, una prueba en la que fue noveno del mundo tras ganar con autoridad la final B demostrando que quizás tenía un hueco en la lucha por las medallas. Su serie será a las 08.51 horas y el formato es el mismo, el primero a la final del sábado (09.35 horas) y el resto, a las semifinales del viernes (09.14 horas). El domingo cerrará su paso por la capital húngara del piragüismo en la final directa del C4 500 mixto en el que formará equipo con Tomas Pérez, Marta Ramos y Marta Candón. 

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