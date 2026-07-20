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O Noso Deporte | Vela

Todo listo para la LIII edición de la Regata Rías Altas

Diez embarcaciones competirán de jueves a domingo en las aguas de A Coruña, Viveiro, Cariño y Cedeira

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/07/2026 19:12
Presentación de la LIII Regata Rías Altas en la sede social del RCNC
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Esta semana, entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, regresa uno de los clásicos del verano deportivo coruñés como es la Regata Rías Altas, que cumple su edición número 53 en este 2026. El recorrido de las diez embarcaciones y sus alrededor de sesenta navegantes dará comienzo en A Coruña, desde donde pondrán rumbo a las aguas de los concellos de Viveiro, Cariño y Cedeira.

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La presentación oficial tuvo lugar ayer lunes en la sede social del Real Club Náutico da Coruña con la presencia de su nuevo presidente, Jaime Araújo, su director deportivo, Jano Toro, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Deportes de la ciudad, Manuel Vázquez. La regidora local destacó el carácter de la regata como “motor da amizade e irmandade entre concellos da nosa terra”, así como el alto nivel de la prueba, “que é sinónimo de prestixio no calendario deportivo galego e unha referencia para as persoas amantes da vela”.

Rey también valoró la relación del Concello con el RCNC y su nueva directiva, que celebrará el centenario de la entidad en 2027: “Será unha grande oportunidade para valorar a súa dimensión: a dunha entidade centenaria que non só viu crecer a campioas olímpicas como Sofía Toro, senón que leva desde os seus inicios formando persoas. Porque o deporte, moito máis alá dos resultados, é saber gozar dun proceso que tamén é un adestramento para o resto da vida”, afirmó la alcaldesa de A Coruña durante la presentación.

Por su parte, Jano Toro definió la regata Rías Altas como “una regata histórica con personalidad propia” y “considerada una de las más duras del Norte de España”. “Tenemos un recorrido de más de cien millas con una meteorología, en principio, parece que complicada los dos primeros días, lo que nos hace prever que muy probablemente en la primera etapa de A Coruña-Cariño habrá navegación nocturna”, explicó.

El nuevo director del Náutico, Jaime Araújo, quiso aprovechar la ocasión para agradecer la colaboración de los Concellos participante, en especial al de A Coruña: “Ya no es solo un apoyo a la regata, sino que con actividades de las que somos parte fomentan y dan difusión a nuestro deporte”, afirmó.

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