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O Noso Deporte | Traineras

Salgado-Perillo también gana en Redondela

La embarcación oleirense ha sido primera en las tres regatas disputadas hasta el momento

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/07/2026 16:45
Salgado-Perillo celebra su victoria de este fin de semana
Salgado-Perillo celebra su victoria de este fin de semana
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El CR Salgado-Perillo firmó este pasado fin de semana una nueva actuación estelar en la Liga Galega de Traiñeiras. La embarcación oleirense continúa con su idilio en este inicio de temporada y en la Bandeira de Redondela consiguió sumar su tercera victoria en tres fechas para mantenerse como líder indiscutible de la clasificación de la liga femenina con 24 puntos de 24 posibles.

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Salgado-Perillo hizo el primer giro en un tiempo de 5:52, ya en primera posición y aventajando a Tirán-Pereira en cuatro segundos. El tiempo final de la embarcación oleirense fue de 11:09.43, el mejor de toda la jornada femenina con un margen de cuatro segundos sobre Tirán-Pereira y de cinco sobre Chapela, segundas y terceras, respectivamente.

En la competición masculina, el equipo de Salgado-Perillo, que compite en la Liga B, fue segundo en la Bandeira Chapela con un tiempo de 21:38.34 que solo superó Rianxo. Los oleirenses son segundos en la clasificación general con 18 puntos, a dos precisamente del conjunto del Barbanza, primero con 20 en su casillero.

Este fin de semana la Liga Galega de Traiñeiras disputa su cuarta jornada. La Liga B masculina se traslada hasta Ribeira, donde Salgado-Perillo buscará su primera victoria de la temporada. Por su parte, la embarcación femenina intentará prolongar el pleno de triunfos en O Grove.

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