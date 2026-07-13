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O Noso Deporte | Fútbol Gaélico

Cuatro equipos gallegos para los World Games

La competición más importante a nivel internacional de fútbol gaélico echa hoy a andar

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/07/2026 18:34
Delegación gallega de fútbol gaélico
Delegación gallega de fútbol gaélico
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Este lunes han arrancado los World Games, donde se han juntado alrededor de dos mil deportistas de los cinco continentes en la competición más importante del calendario del fútbol gaélico.

Hasta la localidad irlandesa de Waterford se han desplazado cuatro equipos con un total de 64 integrantes entre jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos que consolidan a Galicia como una de las delegaciones internacionales más numerosas de la cita.

Galicia contará con dos equipos masculinos y otros dos femeninos bajo los nombres de ‘Galicia A’ y ‘Galicia B’. Cada uno de ellos cuenta con catorce futbolistas, dos reservas, cuatro técnicos y dos personas del staff. La delegación gallega salió rumbo a Irlanda el pasado sábado desde Santiago de Compostela y espera poder disputar las finales el domingo 17 en Dublín.

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