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O Noso Deporte | Hípica

Podio español en el Gran Premio Casas Novas Trofeo Marqués de Riscal

Iván Serrano fue el brillante vencedor de la prueba más importante del CSI4* A Coruña 2026

Esther Durán
12/07/2026 20:45
Flora Pérez junto a Iván Serrano Sáez, ganador del Gran Premio Casas Novas Trofeo Marqués de Riscal
Flora Pérez junto a Iván Serrano Sáez, ganador del Gran Premio Casas Novas Trofeo Marqués de Riscal
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El pasado viernes fueron los ganadores de la primera prueba grande del CSI4* A Coruña 2026, el Trofeo CaixaBank, y cerraron el concurso ganando la del tercer día, un Gran Premio de alto nivel, que se decidió en un desempate para el que se clasificaron 15 conjuntos y en el que solo cinco repitieron el cero. Y entre ellos, Iván Serrano y “Rain Man” marcaron diferencias con un tiempo de 40’58 segundos, muy alejado del resto.

El valiente jinete vizcaíno, residente en Yeguada del Pas, en Cantabria y con una gran experiencia, al igual que su veterano “Rain Man”, arriesgó en el desempate como si se tratara de una prueba de menor dificultad y su acierto fue pleno, estableciendo un registro inalcanzable para el resto.

El podio del Gran Premio Casas Novas fue plenamente español, con Bautista Rodríguez Debray clasificado en segunda posición con “Vivoulette HD” (43’56) y con Pilar Lucrecia Cordón tercera con “Pica Pica Z” (44’69).

Los otros dos dobles ceros de la prueba tuvieron como protagonistas a Maikel Van der Vleuten, cuarto con “Jesther” (48’08) y a otro binomio español, Carlos López-Fanjul Tartiere con “Jourdain VDL” (49’06).

El broche de oro a la edición de verano del CSN A Coruña 2026 lo puso la ceremonia de entrega de trofeos del Gran Premio Casas Novas, recibiendo Iván Serrano el suyo, como ganador de la prueba, de manos de Flora Pérez. Para Iván Serrano fue también el Trofeo Marqués de Riscal, que fue entregado por Verónica Fernández de Córdoba, consejera de la compañía. Ambas estuvieron acompañadas por Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport.

Trofeo Prosegur Security

La penúltima prueba del concurso fue el Trofeo Prosegur Security y fue una prueba de velocidad pura, Baremo C, en la que cada derribo se penaliza con 4 segundos que se suman al tiempo. Y tratándose de velocidad, el siempre veloz Emanuele Gaudiano se presentaba como favorito número uno, e hizo bueno el pronóstico.

El italiano no dio tregua de principio a fin, galopando con enorme intensidad desde la línea de salida a la de llegada con “Vasco 118”, con el que detuvo el cronómetro en 56’82 segundos, mientras que el colombiano Santiago Díaz Ortega terminaba con 57’54 su recorrido con “Chasspleen Flamingo Z”, para ser segundo. 

El tercer puesto de la clasificación final fue para el jinete que rivalizó en la jornada del sábado directamente con Gaudiano en las dos pruebas del CSI4* disputadas, Marlon Modolo Zanotelli. El brasileño empleó 58’31 con “Rockwell RC”, clasificándose tras él dos conjuntos españoles: Pello Elorduy con “Champenoise de Rampán” y Julio Arias con “Sienna de Brandegem”.

En la ceremonia de entrega de trofeos, el ganador, Emanuele Gaudiano, recibió el suyo de manos de Javier Martín Azcano, director de la zona centro de Prosegur Security, acompañado por Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport.

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