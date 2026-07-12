Nirvana Hank, arrolladora en el Trofeo ClipMyHorse.TV y en el Gran Premio DHL del CSI1* A Coruña

Miriam Gagna, CEO de DHL Express en España, junto a Nirvana Hank Amaya, ganadora del Gran Premio DHL Manuel Queimadelos

Primero ganó el Trofeo ClipMyHorse.TV con “Manna Hacal” y poco después repitió victoria en el Gran Premio DHL, la prueba más importante del concurso de 1*, montando a “Iztaccihuatl Hacal”. De esta forma, Nirvana Hank Amaya puso la guinda a una brillante actuación a lo largo de tres jornadas de CSI1*, en las que consiguió tres victorias y estuvo siempre entre los mejores.

El Gran Premio DHL-Trofeo Champagne Malard fue disputado por 21 conjuntos y solo cuatro consiguieron superar sin falta el recorrido diseñado con obstáculos de 1’40 metros de altura. En el desempate, la amazona mexicana repitió el cero en 36’98 segundos y solo un jinete español, Marcos Díaz Rodríguez, con un magnífico recorrido montando a “Deus de Tus”, puso en riesgo la victoria de Nirvana. Pero el asturiano no pudo bajar su tiempo de 38’88, lo que le situó en el segundo puesto de la clasificación final.

Los otros dos conjuntos que disputaron el desempate cometieron derribos, fruto de la necesidad de ir muy rápido para batir a Nirvana Hank. La española Lucía Fernández Hidalgo fue cuarta con 4 puntos sobre “Kings Queen JT Z”, yegua que lleva poco tiempo en su cuadra, mientras que Gonzalo Busca cometió dos derribos con “Ouija”, clasificándose en cuarta posición. Quinto, con el tiempo más rápido de quienes cometieron un derribo en el recorrido previo, fue el junior asturiano Daniel Ocaña, montando a “Dancing de L’Enclos”.

Nirvana Hank Amaya recibió su trofeo de manos de Miriam Gagna, CEO de DHL Express en España, mientras que Enrique Mateo Ortuño, CEO de Mateo Wines, entregó el premio adicional Champagne Malard a Marcos Díaz Rodríguez, como mejor jinete español del Gran Premio DHL.

Trofeo ClipMyHorse.TV

La jornada del domingo se había iniciado con el Trofeo ClipMyHorse.TV, prueba al cronómetro en la que Nirvana Hank Amaya inició su pletórica mañana en Casas Novas, en este caso con “Manna Hacal”.

Residente en Estados Unidos y con un español como entrenador, Gonzalo Busca, la joven amazona mexicana volvió a ser la mejor con su yegua torda de 10 años, en este caso por delante de dos conjuntos españoles que también han estado entre los mejores a lo largo de la competición: el vallisoletano Manuel Pérez Morillo, segundo con el precoz “Uleandro vd Slypshoek”, de solo 6 años, y Miguel Álvarez-Buylla, tercero montando a “Roxanne V”. Patricia Fernández-Valdés, directora de ClipMyHorse.tv en España, entregó el trofeo a Nirvana Hank Amaya como ganadora de la prueba.

Una vez disputadas estas dos pruebas del CSI1*, el programa de competición internacional de Saltos continúa en el Centro Hípico Casas Novas con las dos últimas pruebas del CSI4*. En primer lugar, el Trofeo Prosegur Security, de altura 1’45 y a continuación, el Gran Premio Casas Novas, Trofeo Marqués de Riscal, de 1’60 metros.