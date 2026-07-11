Triunfos femeninos en el Trofeo Porsche y en el Trofeo Checkpoint del CSI A Coruña

Juana María Roig Tur, ganadora del Trofeo Porsche Bruno Penas

La prueba de 1’25 metros del CSI1* abrió la jornada con 19 participantes. Fue el Trofeo Porsche, disputado al cronómetro, en el que 12 conjuntos consiguieron superar sin penalizaciones el recorrido diseñado por Javier Trenor.

El resultado fue muy apretado en lo que a los dos primeros puestos se refiere, ya que la diferencia entre el primero y el segundo clasificado fue solo de 4 centésimas de segundo. La prueba llegó a su tramo final con Viktor Kurguzov al frente de la clasificación con un tiempo de 61’93 sobre “Canaska du Park”, pero el jinete ruso, que entrena con Luca Moneta y que compite sin bandera, se vio superado en última instancia por Juana María Roig.

La joven amazona balear, que desarrolla actualmente su actividad hípica en Vitoria bajo la dirección de Kevin González de Zárate, logró parar el cronómetro en 61’89, tiempo que le dio la victoria con “Jill Donna”. Con esta yegua de 12 años, Juana María Roig ya había hecho cero en la prueba de la jornada inaugural.

En tercera posición se clasificó, con un tiempo de 63’75, otra amazona española vinculada a Kevin González de Zárate como entrenador: Chantal Fernández Sáez, montando a su CDE “Bubalu”, caballo criado en tierras gallegas. La entrega del trofeo para el ganador corrió a cargo de Jordi Curros, gerente del Centro Porsche de A Coruña, acompañado por el presidente de Oxer Sport, Álvaro Arrieta.

Triunfo mexicano en el Trofeo Checkpoint

La segunda prueba de la mañana, prueba de más altura del CSI1*, fue el Trofeo Checkpoint, con alturas máximas en los obstáculos de 1’40 metros, en el que de nuevo una amazona subió a lo más alto del podio.

Lo hizo por un margen mínimo de tiempo, tan solo dos centésimas de segundo, pero suficiente para que la mexicana Federica Fernández, hija del jinete olímpico por México, Federico Fernández Senderos, se llevase la victoria. Una victoria conseguida con la yegua “Maricucha LS” con un tiempo de 29’34 segundos en la fase decisiva del recorrido.

Un jinete asturiano, Miguel Álvarez-Buylla, que está haciendo un magnífico concurso, se clasificó en segunda posición con 29’36 sobre “Spirit van de Gaathoeve” y Gonzalo Busca volvió a estar entre los mejores, esta vez tercero con “Ouija”, con la que empleó 29’55.

Tras escuchar en su honor el himno nacional de México, Federica Fernández recogió el Trofeo Checkpoint que le entregó José Caride, general manager de Checkpoint ALS Iberia&Marruecos.

La competición continúa en la jornada del sábado en el Centro Ecuestre Casas Novas, con un programa vespertino que incluye el Trofeo Grupo EULEN (1’45m) y el Trofeo Longines (1’50m), ambas pruebas del CSI4* A Coruña.