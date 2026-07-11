Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hípica

Emoción a raudales en el Trofeo Longines del CSI4* A Coruña, que ganó Marlon Modolo Zanotelli

El último participante, Marlon Modolo Zanotelli, consiguió lo que parecía imposible y se llevó el triunfo montando a “Fusario d’Boissailles"

Esther Durán
11/07/2026 21:32
Flora Pérez, junto a Marlon Modolo Zanotelli, ganador del Trofeo Longines
Flora Pérez, junto a Marlon Modolo Zanotelli, ganador del Trofeo Longines
Manuel Queimadelos
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Diez binomios se clasificaron para disputar la Manga Ganadora del Trofeo Longines, prueba disputada sobre obstáculos de 1’50 metros. Un desempate que resultó emocionante, ante la sucesión de recorridos que mejoraban los resultados precedentes.

El gran Maikel Van der Vleuten se situó al frente de la clasificación provisional con “Beauville Z N.O.P.” con un registro de 40,25, que parecía imbatible. Sin embargo, los dos últimos participantes demostraron que aún era posible ir más rápido y sin cometer derribos.

El primero que lo consiguió fue el italiano Emanuele Gaudiano con “Esteban de Hus”, que logró acabar por debajo de los 40 segundos, con 39’94. Pero aún faltaba Marlon Modolo Zanotelli y el brasileño no estaba dispuesto a arrojar la toalla. Arriesgando al máximo en las vueltas y galopando con enorme intensidad, Zanotelli logró lo que parecía imposible: cruzar la línea de llegada en 39’51. Era el último participante y el ganador del Trofeo Longines, una prueba que dio un gran espectáculo en Casas Novas. Flora Pérez hizo entrega del Trofeo Longines.

Tercero fue Maikel Van der Vleuten y cuarto Sergio Álvarez Moya, mejor español, que volvió a competir a gran altura con la joven “Be Blue”. 

Gaudiano, en su línea en el Trofeo Grupo EULEN

El programa de tarde se había iniciado con una prueba de velocidad, el Trofeo Grupo EULEN, que tuvo los mismos protagonistas pujando por la victoria que el Trofeo Longines: Emanuele Gaudiano y Marlon Modolo Zanotelli. Pero en este caso, el italiano fue quien se llevó el gato al agua. 

Gaudiano llegó al concurso coruñés con 30 pruebas internacionales ganadas esta temporada y en el Trofeo Grupo EULEN sumó la número 31. Lo hizo con el velocísimo “Vasco 118”, con el que fue el primero de los 26 participantes que consiguió bajar de los 60 segundos. Luego también lo consiguió otro “crack” del CSI coruñés, Marlon Modolo Zanotelli, pero el brasileño se quedó con “Rockwell RC” a 17 centésimas del italiano. 

El tercer puesto de la clasificación final fue para un conjunto español, el vigente campeón nacional, Álvaro González de Zárate y “Casa Diva PS”. El recorrido del jinete alavés fue brillante, pero paró el cronómetro en 60’04, teniendo que conformarse con el tercer cajón del podio.

Carlota Álvarez Becerril, subdirectora general de EULEN Seguridad, entregó el trofeo Emanuele Gaudiano, como ganador de la prueba con “Vasco 118”.

El domingo se disputan en el Centro Ecuestre Casas Novas las cuatro últimas pruebas del CSI A Coruña 2026. La cuarta y última será el Gran Premio Casas Novas-Trofeo Marqués de Riscal.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Flora Pérez, junto a Marlon Modolo Zanotelli, ganador del Trofeo Longines

Emoción a raudales en el Trofeo Longines del CSI4* A Coruña, que ganó Marlon Modolo Zanotelli
Esther Durán
Juana María Roig Tur, ganadora del Trofeo Porsche

Triunfos femeninos en el Trofeo Porsche y en el Trofeo Checkpoint del CSI A Coruña
Esther Durán
Iván Serrano, ganador del Trofeo CaixaBank

Dominio de los jinetes españoles en el Trofeo CaixaBank del CSI4* A Coruña
Esther Durán
Agustín Collazos Martín, director del Hotel NH Collection A Coruña Finisterre, junto a Nirvana Hank Amaya, ganadora del Trofeo NH Collection

El Trofeo Movistar y el Trofeo NH Collection abrieron el programa de pruebas del CSI A Coruña
Esther Durán