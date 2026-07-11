Emoción a raudales en el Trofeo Longines del CSI4* A Coruña, que ganó Marlon Modolo Zanotelli

Flora Pérez, junto a Marlon Modolo Zanotelli, ganador del Trofeo Longines Manuel Queimadelos

Diez binomios se clasificaron para disputar la Manga Ganadora del Trofeo Longines, prueba disputada sobre obstáculos de 1’50 metros. Un desempate que resultó emocionante, ante la sucesión de recorridos que mejoraban los resultados precedentes.

El gran Maikel Van der Vleuten se situó al frente de la clasificación provisional con “Beauville Z N.O.P.” con un registro de 40,25, que parecía imbatible. Sin embargo, los dos últimos participantes demostraron que aún era posible ir más rápido y sin cometer derribos.

El primero que lo consiguió fue el italiano Emanuele Gaudiano con “Esteban de Hus”, que logró acabar por debajo de los 40 segundos, con 39’94. Pero aún faltaba Marlon Modolo Zanotelli y el brasileño no estaba dispuesto a arrojar la toalla. Arriesgando al máximo en las vueltas y galopando con enorme intensidad, Zanotelli logró lo que parecía imposible: cruzar la línea de llegada en 39’51. Era el último participante y el ganador del Trofeo Longines, una prueba que dio un gran espectáculo en Casas Novas. Flora Pérez hizo entrega del Trofeo Longines.

Tercero fue Maikel Van der Vleuten y cuarto Sergio Álvarez Moya, mejor español, que volvió a competir a gran altura con la joven “Be Blue”.

Gaudiano, en su línea en el Trofeo Grupo EULEN

El programa de tarde se había iniciado con una prueba de velocidad, el Trofeo Grupo EULEN, que tuvo los mismos protagonistas pujando por la victoria que el Trofeo Longines: Emanuele Gaudiano y Marlon Modolo Zanotelli. Pero en este caso, el italiano fue quien se llevó el gato al agua.

Gaudiano llegó al concurso coruñés con 30 pruebas internacionales ganadas esta temporada y en el Trofeo Grupo EULEN sumó la número 31. Lo hizo con el velocísimo “Vasco 118”, con el que fue el primero de los 26 participantes que consiguió bajar de los 60 segundos. Luego también lo consiguió otro “crack” del CSI coruñés, Marlon Modolo Zanotelli, pero el brasileño se quedó con “Rockwell RC” a 17 centésimas del italiano.

El tercer puesto de la clasificación final fue para un conjunto español, el vigente campeón nacional, Álvaro González de Zárate y “Casa Diva PS”. El recorrido del jinete alavés fue brillante, pero paró el cronómetro en 60’04, teniendo que conformarse con el tercer cajón del podio.

Carlota Álvarez Becerril, subdirectora general de EULEN Seguridad, entregó el trofeo Emanuele Gaudiano, como ganador de la prueba con “Vasco 118”.

El domingo se disputan en el Centro Ecuestre Casas Novas las cuatro últimas pruebas del CSI A Coruña 2026. La cuarta y última será el Gran Premio Casas Novas-Trofeo Marqués de Riscal.