El Trofeo Movistar y el Trofeo NH Collection abrieron el programa de pruebas del CSI A Coruña

Agustín Collazos Martín, director del Hotel NH Collection A Coruña Finisterre, junto a Nirvana Hank Amaya, ganadora del Trofeo NH Collection Manuel Queimadelos

La prueba de más altura del programa matutino en la jornada inaugural del CSI A Coruña 2026 fue el Trofeo NH Collection, en el que 25 binomios tuvieron que superar, al cronómetro, obstáculos de 1’40 metros. El objetivo de realizar el recorrido sin cometer derribos lo alcanzaron 13 participantes y entre ellos, la más rápida fue una joven amazona mexicana: Nirvana Hank Amaya.

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Emulando a su entrenador, Gonzalo Busca, que había ganado la prueba anterior, Nirvana subió a lo más alto del podio de este Trofeo NH Collection con un rapidísimo recorrido montando la yegua francesa “Iztaccihuatl Hacal”, con la que fue cinco segundos más rápida que el segundo clasificado, el asturiano Miguel Álvarez-Buylla con “Roxanne V”. En tercera posición se clasificó la colombiana Daniela Jaramillo con “Diapason de Bloye”.

El director del Hotel NH Collection A Coruña Finisterre, Agustín Collazos Martín, fue el encargado de entregar el trofeo a la ganadora, Nirvana Hank Amaya, tras haber sonado, en su honor, los acordes del himno nacional de México.