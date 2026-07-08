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O Noso Deporte | Vela

Miguel Fernández triunfa en casa en la Regata Infanta Elena

Se proclamó campeón gallego de J80 en una cita que también encumbró al Ray Grass III (ORC 4); Mirfak (ORC 0-3) y La Flaca (Open)

Esther Durán
08/07/2026 18:21
Entrega de premios de la Regata Infanta Elena
Entrega de premios de la Regata Infanta Elena
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Miguel Fernández Vasco, que se proclamó campeón gallego de la clase J80; el Ray Grass III, de Tom Núñez en la ORC 4; el Mirfak, patroneado por Diego López (CNR), en la ORC 0-3 y La Flaca de Gonzalo Etcheverría en la Open fueron los ganadores de la Regata Infanta Elena que el pasado fin de semana abrió en A Coruña el Trofeo Presidente de la Xunta de Galicia. Las condiciones meteorológicas fueron las grandes protagonistas de la cita ya que el sábado se tuvo que suspender la jornada por la ola de calor y el domingo, el viento flojo e inestable fue un desafío para participantes y organización, que pese a todo consiguieron sacar adelante cuatro mangas en J80, tres en ORC y un recorrido costero en la Open.

Miguel Fernández Vasco, segundo por la izquierda, con la tripulación del Eurofrits

El coruñés Miguel Fernández Vasco sube a lo más alto del podio continental de J80 de vela

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Miguel Fernández Vasco triunfó en casa al mando de una tripulación íntegramente formada por regatistas del Real Club Náutico de La Coruña: Arancha Rivero, Carmen Bermejo, Magdalena Etcheverría, Ana Mallo y Nora Nieto. La segunda posición fue para el I3D Atlántico, patroneado por Guillermo Blanco, también del Real Club Náutico de La Coruña, mientras que el Moura completó el podio.

En ORC 4, la victoria fue para el Ray Grass III, seguido del Deep Blue, de Vicente Cid, y del Zeppelin. En ORC 0-3, el triunfo correspondió al Mirfak, por delante del Golfiño, de José Naya, y del Urbapaz, de Fran Edreira.  En la categoría ORC Open, la victoria fue para La Flaca tras imponerse en el recorrido costero disputado durante la jornada del domingo.

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