Casas Novas, un escaparate para las jóvenes promesas

Juan Riva Gil, durante una participación en Casas Novas Oxer Sport

El CSI Casas Novas, que se celebrará de viernes a domingo volverá a ser un escaparate para el presente y el futuro de la hípica internacional. Junto a algunas de las grandes figuras del salto de obstáculos, el concurso contará con una destacada representación de jóvenes jinetes y amazonas sub-25 que buscarán seguir sumando experiencia y resultados en una de las citas más prestigiosas del calendario.

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En el CSI4*, el brasileño Luís Felipe Neto de Azevedo de 21 años, será el único representante sub-25 en la máxima categoría del concurso. A pesar de su juventud, el jinete ya acumula importantes resultados internacionales, entre ellos el tercer puesto conseguido con el equipo brasileño en el CSIO5* de la Longines League of Nations de Abu Dhabi. En Casas Novas volverá a medirse con algunos de los nombres más consagrados del panorama internacional, confirmando su progresión como una de las grandes promesas del salto internacional.

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El relevo generacional será aún más visible en el CSI1*, donde una amplia representación de jóvenes talentos buscará hacerse un hueco entre los mejores. Uxue Arruza, de 17 años, subcampeona de Europa de children en 2023 y múltiple campeona de España, aprovechará su participación en Casas Novas como preparación para el Campeonato de Europa que disputará la próxima semana. También estará presente el neerlandés Pedro Mansur, de 13 años, hijo del jinete brasileño Yuri Mansur, que llega a A Coruña en un excelente momento de forma tras imponerse en dos pruebas sobre 1,25 metros el pasado fin de semana en el CSI Maeza.

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La lista de promesas se completa con jinetes y amazonas como Lucía Fernández, Isabella González Xie, Juan Riva Gil, Manuel Pérez Morillo, Daniel Ocaña y Micaela Álvarez Gutiérrez, entre otros, confirmando la apuesta de Casas Novas por ofrecer una competición que reúne tanto a las grandes figuras consolidadas como a quienes aspiran a convertirse en las estrellas del futuro.