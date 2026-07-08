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O Noso Deporte | Hípica

Binomios olímpicos dan lustre al CSI A Coruña

Los 132 caballos inscritos ya descansan en las cuadras de Casas Novas, pendientes de la inspección veterinaria de este jueves

Esther Durán
08/07/2026 16:10
El esapñol Ismael García Roque a lomos de Tirano
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La cuenta atrás ha terminado. El CSI A Coruña arranca es viernes y los aficionados ya esperan con ilusión el espectáculo que ofrecerán algunos de los mejores binomios del panorama internacional durante este fin de semana en Casas Novas.

Destaca el formado por Eduardo Álvarez Aznar y Harlequin des Flagues, un prometedor caballo de tan solo nueve años que ya compite al máximo nivel internacional y que ha demostrado una extraordinaria capacidad para firmar recorridos rápidos y sin faltas. También estará presente un binomio olímpico, el formado por Ismael García Roque y Tirano, representantes de España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Otro de los nombres a seguir será el del francés Olivier Robert junto a Iglesias D.V., que llegan a Casas Novas tras imponerse el pasado fin de semana en el Gran Premio de 1,50 metros del CSI Maeza. Precisamente en esa misma prueba, el japonés Eiken Sato finalizó en segunda posición con Campai 3, caballo con el que volverá a competir en A Coruña.

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El brasileño Marlon Modolo Zanotelli acudirá con Rockwell RC, después de firmar destacados resultados recientemente en Saint-Tropez, mientras que la amazona sueca Angelica Augustsson Zanotelli contará con Iron Dames Calvino II de Nyze Z, otro de los caballos llamados a protagonizar las pruebas de mayor nivel. La nómina de estrellas se completa con uno de los grandes referentes del salto internacional, el neerlandés Maikel van der Vleuten, doble medallista olímpico junto a Beauville Z N.O.P., un binomio habitual y muy querido por el público coruñés.

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Los 132 caballos inscritos en el concurso ya se encuentran instalados en las cuadras de Casas Novas y durante la jornada de hoy completarán la inspección veterinaria, trámite obligatorio previo al inicio de la competición. Todos aquellos aficionados que quieran disfrutar en directo de la prueba podrán obtener sus invitaciones gratuitas en la web del concurso www.csicasasnovas.com.

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