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O Noso Deporte | Traineras

Salgado-Perillo arranca la liga femenina gallega a lo grande

Doble victoria para las oleirenses, que el sábado se impusieron en A Pobra y este domingo, en Esteiro

María Varela
María Varela
06/07/2026 05:00
La capitana de Salgado-Perillo ondea la bandera ganada en Esteiro
La capitana de Salgado-Perillo ondea la bandera ganada en Esteiro
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Fin de semana perfecto y arranque inmejorable para la embarcación femenina de Salgado-Perillo, que ganó las dos primeras citas de la Liga Gallega de traineras, el sábado en la Bandera disputada en A Pobra do Caramiñal y ayer domingo en la de Esteiro. Las oleirenses por tanto, son las líderes de un campeonato que aún tiene siete fechas por delante. 

Ocho traineras compiten esta temporada en la Liga femenina y la igualdad parece máxima entre cinco de ellas. El sábado, en la apertura en A Pobra do Caramiñal, la competición se dividió en dos tantas. En la primera, Cabo de Cruz marcó el tiempo de referencia, pero no pudo superar a ninguna de las cuarto que vinieron a continuación. Se quedó cerca, a 17 segundos de la mejor, una Salgado-Perillo que se impuso con nueve segundos de ventaja sobre Chapela, diez con respecto a Amegrove y once con Tirán. 

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Con estas primeras referencias, los equipos recogieron los bártulos para trasladarnos hasta Esteiro para una nueva cita al día siguiente. Allí, la organización optó por mantener la distancia, pero recortar los largos, para así pasar de dos a cuatro y permitir que la prueba pudiera ser seguida desde tierra en toda su longitud. 

Otra vez las embarcaciones se repartieron en dos series, con Cabo de Cruz marcando el mejor tiempo de la primera de ellas. Esta vez se quedó un poco más lejos de las que vinieron a continuación, a 22 segundos de una Salgado-Perillo que salió la más rápida, metro a metro fue despegándose y en la recta final aguantó la envestida de sus rivales. Cruzó al meta con seis y siete segundos de adelanto sobre Chapela y Amegrove y 17 sobre Tirán.

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La temporada pasada Salgado-Perillo había finalizado sexta, con tres cuartos puestos como sus mejores resultados del verano, por lo que no se había podido subir al podio. Ahora lo hace y por partida doble y a lo más alto. Gracias a estas dos victorias lidera la general con 16 puntos por los 14 de Chapela. La próxima cita es el domingo en Redondela

El equipo masculino de Salgado-Perillo, que compite en la Liga B, también comenzó este fin de semana su participación con cita en A Pobra do Caramiñal, donde acabó tercero por detrás de Rianxo y Puebla. 

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