Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hípica

Presencia española en el CSI A Coruña

Los jinetes y amazonas más destacados del panorama nacional se darán cita en Casas Novas los próximos 10, 11 y 12 de julio

Esther Durán
06/07/2026 11:44
Imagen de la edición 2025
Imagen de la edición 2025
Manuel Queimadelos
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CSI 4* A Coruña, una de las grandes citas del calendario hípico nacional e internacional, reunirá del 10 al 12 de julio en Casas Novas a algunos de los mejores jinetes y amazonas del panorama español.

El irlandés Seamus Hughes Kennedy, en un CSI A Coruña

Ya están disponibles las invitaciones para el CSI A Coruña de verano

Más información

La representación nacional estará encabezada por los tres integrantes del equipo español que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024: Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque, tres de los grandes referentes del salto español.

Junto a ellos estarán presentes algunos de los nombres más destacados del ranking nacional; entre ellos, los cuatro integrantes del equipo que conquistó el pasado mes de mayo la Copa de Naciones de Lisboa: Jesús Garmendia, Kevin González de Zárate, Pilar Cordón y Pello Elorduy.

El cartel nacional se completa con otros jinetes habituales del circuito internacional, que convertirán el CSI 4* Casas Novas en una oportunidad única para disfrutar del mejor nivel de la hípica española en un escenario de referencia.

Las invitaciones para asistir al concurso ya están disponibles de forma gratuita en la página web oficial del CSI Casas Novas, hasta completar aforo. Durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de la emoción de la competición, así como de una amplia oferta de gastronomía, ocio y actividades para todos los públicos.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen de la edición 2025

Presencia española en el CSI A Coruña
Esther Durán
La capitana de Salgado-Perillo ondea la bandera ganada en Esteiro

Salgado-Perillo arranca la liga femenina gallega a lo grande
María Varela
Andrés Prieto, durante la Copa de Europa de Holten

Andrés Prieto se cuelga el bronce en la Copa de Europa disputada en Holten
María Varela
Competición de piragüismo del Circuito Deputación da Coruña

El Ría de Betanzos gana en As Xubias la primera cita del circuito provincial
Esther Durán