O Noso Deporte | Patinaje Artístico
Plata nacional para Marta Fraga
La patinadora del Maxia fue segunda en el Campeonato de España cadete
La joven patinadora del CPA Maxia, Marta Fraga, se proclamó este fin de semana subcampeona de España de patinaje artístico en categoría cadete. La coruñesa sumó 132,28 puntos entre el programa corto y el largo, que le sirvieron para superar en 5 a Daniela García (bronce con 127,19).
Marta se quedó lejos del oro, que se colgó Julia Caravantes con 146,94 puntos tras dominar tanto el programa corto como el largo en la competición. Hasta Zaragoza se desplazó también la compañera de Marta Fraga en el Maxia Martina Alonso, que fue quinta en cadetes. En categoría juvenil, Vera Fernández fue séptima.