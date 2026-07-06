Plata nacional para Marta Fraga

Marta Fraga CPA Maxia

La joven patinadora del CPA Maxia, Marta Fraga, se proclamó este fin de semana subcampeona de España de patinaje artístico en categoría cadete. La coruñesa sumó 132,28 puntos entre el programa corto y el largo, que le sirvieron para superar en 5 a Daniela García (bronce con 127,19).

Unai Cereijo se cuelga la plata en la final de la Copa del Mundo Más información

Marta se quedó lejos del oro, que se colgó Julia Caravantes con 146,94 puntos tras dominar tanto el programa corto como el largo en la competición. Hasta Zaragoza se desplazó también la compañera de Marta Fraga en el Maxia Martina Alonso, que fue quinta en cadetes. En categoría juvenil, Vera Fernández fue séptima.