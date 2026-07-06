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O Noso Deporte | Polideportivo

La nueva zona de baño del Parrote acogerá un torneo de pickleball sobre el mar

Se instalará una plataforma flotante donde se disputarán los encuentros

Sergio Baltar
06/07/2026 15:33
Zona de baño del Parrote
Zona de baño del Parrote
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La recién estrenada zona de baño de O Parrote acogerá este fin de semana un evento pionero en España: un torneo de pickleball, solo que tendrá la particularidad de que los partidos se disputarán sobre una plataforma flotante instalada en las aguas de la bahía coruñesa.

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La ciudad acogerá las finales del Cervezas Victoria Pickle Pro Tour A Coruña Open - Trofeo Abanca con una pista central instalada sobre el mar por primera vez en España. La organización ha diseñado un plataforma que podría contar con una superficie aproximada de 600 metros cuadrados para convertir al torneo en una experiencia única.

La competición se desarrollará entre los días 10 y 12 de julio. El viernes dará comienzo a las 18.00 horas y se prolongará hasta la finalización de los partidos correspondientes. Sábado y domingo se dará el pistoletazo de salida bastante antes, a las 10.00 horas, durando cada jornada aproximadamente hasta las 21.00 o 22.00 horas. El torneo podrá el punto final con la entrega de trofeos el propio domingo tras la disputa de las finales.

Render del diseño previsto para la plataforma flotante
Render del diseño previsto para la plataforma flotante
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