El talento gallego, protagonista en el CSI4* y CSI1* Casas Novas

Longines FEI Jumping European Championship A Coruña 2025 Bruno Penas

La cuenta atrás para el CSI Casas Novas ya ha comenzado. Del 10 al 12 de julio, las instalaciones coruñesas volverán a reunir a algunos de los mejores jinetes del panorama nacional e internacional, sin olvidar el protagonismo del talento gallego.

Presencia española en el CSI A Coruña Más información

En el CSI4*, Javier González Fraga será el único representante gallego en la máxima categoría del concurso. El jinete coruñés, uno de los grandes referentes de la hípica gallega, llega a Casas Novas en un excelente momento de forma. Tras firmar una destacada actuación en el Gran Premio CSI3* de la pasada edición, donde fue el mejor español clasificado, afronta esta nueva cita después de lograr un meritorio tercer puesto en el Gran Premio 1,50 m del CSI Maeza disputado este mismo fin de semana.

El talento de casa también estará muy presente en el CSI1*, donde competirán varios jóvenes jinetes y amazonas gallegos que continúan abriéndose camino en el panorama nacional. Entre ellos destacan los hermanos Roi y Ainhoa Calviño, habituales en las pistas de Casas Novas, así como Elena Vázquez Arrojo, que con tan solo 15 años ya ha cosechado importantes resultados deportivos. También estará presente su entrenador, Jesús Baamonde, uno de los nombres habituales de la hípica gallega y referente para las nuevas generaciones. Completan la representación local Lucía Moreira, Sofía Pardo y Yago García Collar, quienes también tendrán la oportunidad de competir ante su público en una cita de máximo nivel.