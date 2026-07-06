Álvaro Muñiz, tras su accidente: "Todavía no me explico cómo conseguimos escapar de ese maldito infierno"

El coche de Álvaro totalmente calcinado @alvaromunizmora en Instagram

La del coche del piloto coruñés de rally Álvaro Muñiz totalmente calcinado ha sido una de las imágenes más impactantes de todo el fin de semana. Durante un tramo del Rallye Rías Baixas, Álvaro y su copiloto Néstor Casal sufrieron un fortísimo accidente a raíz de la rotura del "tornillo más importante, en la peor zona" que provocó que la rueda delantera derecha se soltara a 150 kilómetros por hora y el coche saliera "literalmente volando" por un barranco.

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"El primer impacto fue brutal, el segundo muy muy fuerte, y la caída parecía no acabar nunca", relató el piloto en su cuenta de Instagram. Tras unos segundos de pérdida de visión, Álvaro se encontró "medianamente bien", pero a su copiloto le había golpeado el extintor en la cara y tuvo que practicarle el boca a boca: "Al principio hablaba pero después se fue apagando hasta perder el conocimiento, se me encogió el corazón, parecía lo peor. Le hice el boca a boca y poco después abrió los ojos. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento".

Tras reanimar a Néstor, Álvaro salió del coche en busca de ayuda, pero tuvo que regresar a sacar a su compañero del vehículo cuando este empezó a arder. "Volví a bajar rápido y lo saqué como pude, lo aparté un poco e intenté apagar el fuego, pero no fui capaz, había mucha maleza y hacía calor, la situación era extremadamente delicada. Tiré el extintor y me despedí del coche, de todo lo que había dentro. Parte de mi vida se quedaba allí".

Fue entonces cuando tomaron una decisión que les salvó la vida: avanzar de manera lateral en lugar de tratar de subir hacia la carretera, lugar hacia el que avanzaron rápidamente las llamas. Diez minutos que para ellos fueron "eternos" y tras los que todavía no se explican cómo consiguieron "escapar de ese maldito infierno". "Solos, doloridos, exhaustos, pero salimos casi ilesos de lo que parecía que sería el final. Una entre un millón".

"Jamás olvidaré cada detalle de lo que allí vivimos. Esto sí que fue una victoria. La victoria de nuestras vidas, nunca mejor dicho. Gracias de todo corazón por la fuerza, apoyo y cariño que nos estáis mostrando desde el primer momento. Sin duda, hace todo mucho más llevadero. No sé el tiempo que nos llevará, pero volveremos. Un abrazo grande a todos", sentenció Álvaro en sus redes.

En cuanto a daños materiales, el Skoda que pilotaba Álvaro quedó completamente calcinado, tal y como se puede ver en las imágenes que él mismo ha compartido en redes sociales. Además, el accidente provocó un pequeño incendio en la vegetación de la zona del que se ocupó el distrito forestal de la zona, según informa el 112. El tramo quedó suspendido tras el accidente.