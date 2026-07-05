Los mejores jinetes y amazonas del panorama internacional llegan al CSI A Coruña

Maikel van der Vleuten y Beauville Z N.O.P durante la competición de 2025 Manuel Queimadelos

La edición de verano del CSI A Coruña convertirá, un año más, las instalaciones del Centro Hípico Casas Novas en uno de los grandes escenarios del salto internacional. Del 10 al 12 de julio, algunos de los mejores jinetes y amazonas del mundo competirán en una cita que reunirá a representantes de cerca de una veintena de países.

Ya están disponibles las invitaciones para el CSI A Coruña de verano Más información

El cartel estará encabezado por grandes figuras del circuito internacional, entre las que destacan el neerlandés Maikel van der Vleuten, doble medallista olímpico y habitual en las grandes citas del calendario mundial; el italiano Emanuele Gaudiano, uno de los jinetes más rápidos y espectaculares del circuito internacional; el irlandés Mark McAuley, referencia habitual en los concursos de máximo nivel; el brasileño Luiz Felipe de Azevedo Neto, el argentino Martín Dopazo, el japonés olímpico Eiken Sato o la sueca Angelica Augustsson Zanotelli; todos ellos con una amplia trayectoria en competiciones internacionales.

Las invitaciones para acudir al evento ya están disponibles en la web del concurso (www.csicasasnovas.com).