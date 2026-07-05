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O Noso Deporte | Piragüismo

El Ría de Betanzos gana en As Xubias la primera cita del circuito provincial

Logró trece medallas: cuatro de oro, cinco de plata y cuatro de bronce

Esther Durán
05/07/2026 05:00
Competición de piragüismo del Circuito Deputación da Coruña
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El Ría de Betanzos se proclamó campeón por equipos en la primera cita del Circuito Deputación da Coruña de piragüismo que arrancó ayer con As Xubias y la playa de Oza como escenario y con 230 deportistas como participantes. El club betanceiro, que ya venció esta competición en 2025, reafirmó su condición de favorito con trece medallas en total, cuatro de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. Le siguieron el Club Deportivo Náutico de Miño y el Club Náutico Firrete, que también se subieron al podio. Los anfitriones de la Sociedad Deportiva As Xubias fueron sextos en una clasificación que incluyó once equipos. 

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Las pruebas se disputaron a lo largo de la mañana con la playa de Oza como escenario principal. Estaba previsto que empezaran a las 10.00 horas, pero se adelantó a las 09.30 para acabar antes y evitar las horas centrales del día, las de más calor en plena alerta por las altas temperaturas. Las regatas fueron de 3.000 metros en el caso de las categorías cadete e infantil y de 1.500 para alevines, benjamines y prebenjamines, tanto en kayak como en canoa y tanto en categoría masculina como femenina. 

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El Circuito Deputación da Coruña vuelve a reunir al piragüismo coruñés en un calendario que se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre. Tras la jornada inaugural en A Coruña, continuará en Ames, el 25 de julio; en As Pontes de García Rodríguez, el 8 de agosto; en Pontedeume, el 22 de agosto; en Boiro, el 29 de agosto; y en Betanzos, el 12 de septiembre. El Ría de Betanzos presentó la delegación más numerosa a la cita con hasta 56 deportistas, más del doble que el segundo, el Firrete, con 26.

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El circuito mantiene su apuesta por las categorías de formación, con palistas desde prebenjamín hasta cadete, en pruebas de kayak y canoa. Las bases de la competición recogen como objetivos incentivar el deporte federado de base, poner en valor el piragüismo y promover la provincia a través de la actividad deportiva. 

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