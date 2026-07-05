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O Noso Deporte | Triatlón

Andrés Prieto se cuelga el bronce en la Copa de Europa disputada en Holten

María Varela
María Varela
05/07/2026 20:19
Andrés Prieto, durante la Copa de Europa de Holten
Andrés Prieto, durante la Copa de Europa de Holten
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Había llamado a la puerta del podio con insistencia y por fin tiene premio. El coruñés Andrés Prieto se colgó la medalla de bronce en la Europe Triathlon Premium Cup disputada el pasado sábado en Holten (Países Bajos), la sexta en el palmarés internacional del deportista oleirense nacido en el año 2003. Después de atravesar lesiones y otros problemas que no le dejaron acabar carreras, Prieto se encuentra en uno de sus mejores momentos desde que apostó por dedicarse al triatlón y entró en el grupo que dirige en Pontevedra el excampeón del mundo ferrolano Javi Gómez Noya. El trabajo empieza a ver su recompensa y también recoge sus frutos en forma de medalla. 

El triatleta de la Asociación Deportiva Fogar completó una brillante actuación en la que es una de las citas continentales de más nivel dentro del calendario europeo. Venía de ser séptimo unas semana antes en Wels (Austria), por lo que ya había avisado de que podía acercarse al podio, cimentado sobre todo gracias a un gran sector de ciclismo y que pudo rematar en los metros finales de la carrera a pie. 

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La competición se disputó en la modalidad de sprint, es decir, 780 metros de natación 20 kilómetros de bicicleta y 5 corriendo. Prieto salió del agua en el puesto 29, por lo que le tocó remontar sobre las dos ruedas, aunque ya recortó distancia incluso antes de subirse a ellas gracias a una gran transición. El coruñés fue el tercero en bajarse de la bici, aunque en un grupo en el que iban la mayoría de los favoritos. 

Así que todo se iba a dilucidar en los últimos 5.000 metros, que terminaron con un esprint final entre los tres corredores que, eso sí, llegaron destacados y solo tuvieron que repartirse las plazas del podio. La primera fue para el francés Milan Lariviere, la segunda para el británico Hamish Reilly y la tercera, para un Andrés Prieto que resistió todos los ataques y que miraba hacia atrás para asegurarse que no venía nadie que pudiera robarle la medalla. El cuarto, el también británico Fynn Batkin, estaba alejado a cinco segundos. 

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Con esta medalla de bronce, el triatleta oleirense ascenso al puesto 92 del ránking europeo y al 176 del mundo. Ahora tiene por delante un verano cargado de pruebas en las que puede seguir escalando puestos y dejando patente su gran momento de forma. 

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