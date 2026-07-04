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O Noso Deporte | Piragüismo

Antón Lagares amplía su palmarés con el bronce mundial júnior en C1 200 metros

El betanceiro, plata el día anterior en C4 junto a su compañero Javi Cid, no se baja del podio en la cita que se está disputando en Halifax (Canadá)

María Varela
María Varela
04/07/2026 22:02
Antón Lagares
Antón Lagares
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Antón Lagares sigue acumulando éxitos. El deportista del Ría de Betanzos se colgó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo júnior de piragüismo que se está disputando en Halifax (Canadá) en la prueba de C1 200 metros. Segundo podio, además, para el coruñés, que el día anterior había conseguido la plata en el C4 500 metros junto a su compañero de club y de entrenamientos Javi Cid.

Lagares ya había hecho una demostración de sus capacidades en las eliminatorias, en las que logró el pase directo a la final, ahorrándose las semifinales, al ganar su serie con contundencia. En la lucha por las medallas, solo Lucas Santos, de Brasil, una de las potenciales mundiales de la canoa y que se impuso con autoridad, y el checo Ondrej Prochazka fueron más rápidos que él, que cruzó la meta en tercera posición con un tiempo de 41 segundos y 89 centésimas.

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El betanceiro ya mejora sus prestaciones de la temporada pasada, en la que había explotado con un bronce mundial y una plata europea, ambas en un C2 que compartió con el cangués Raúl Fernández, que también destacó en Halifax, ya como sub-23, colgándose la medalla de oro. Lagares ya tiene una plata y un bronce mundiales en 2026 y relanza su candidatura para el Campeonato de Europa de la categoría, que será en tres semanas, del 23 al 26 de julio en Szeged (Hungría).

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Javi Cid, el otro héroe del C4, también cerró su participación en Halifax con una victoria en la Final B del C1 1.000 metros y la décima posición final que también confirma al coruñés entre la élite mundial. Se impuso con más de un segundo de ventaja sobre el polaco Michal Lipinski y ahora apunta al Europeo júnior.

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