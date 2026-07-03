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O Noso Deporte | Piragüismo

Plata para Antón Lagares y Javier Cid en el Mundial de Canadá

Marcaron el segundo mejor tiempo del C4 500 junto a Alberto Ruiz y Alejandro Pérez

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/07/2026 22:34
El C4 español celebra su medalla
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Los piragüistas betanceiros Antón Lagares y Javier Cid consiguieron este viernes la medalla de plata en la prueba de C4 500 del Mundial júnior, que se está disputando en Canadá. Los palistas del Club Ría de Betanzos compitieron junto a Alberto Ruiz y Alejandro Pérez, junto a los que firmaron una gran regata.

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La embarcación española acabó la primera mitad de la carrera en primera posición con un tiempo de 49.31, una posición que no fue capaz de mantener. El equipo brasileño le dio la vuelta y pasó de la cuarta a la primera posición con un segundo tramo espectacular que les terminó dando el oro. El bronce fue para Polonia.

En la competición individual, Javier Cid no consiguió clasificarse para la final del C1 1.000 tras ser quinto en su semifinal. Sí luchará por las medallas Antón, que competirá en la final del C1 200 este sábado a las 20.47 horas.

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